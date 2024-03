Oscar 2024: tutti i vincitori della 96esima edizione

Tutti i vincitori degli Oscar 2024

La 96esima edizione degli Oscar ha regalato una notte ricca di emozioni e sorprese, con “Oppenheimer” che si è affermato come il grande protagonista dell’evento, conquistando il premio per il miglior film. La regia di Christopher Nolan ha ricevuto ampi riconoscimenti, segnando una vittoria significativa per il regista con il premio per la miglior regia, mentre Cillian Murphy e Robert Downey Jr. hanno brillato rispettivamente vincendo come miglior attore protagonista e migliore attore non protagonista per Oppenheimer. Inaspettatamente, Emma Stone ha ottenuto il premio per la miglior attrice protagonista per il suo ruolo in “Povere creature!”, superando la favorita Lily Gladstone e aggiungendo un tocco di imprevedibilità alla serata. Invece Da’Vine Joy Randolph si è aggiudicata il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film “The Holdovers – Lezioni di vita”.

“Oppenheimer” ha dominato la cerimonia con un totale di 7 premi, tra cui quelli per il miglior montaggio, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora, dimostrando l’eccezionale qualità tecnica e artistica del film. “Povere creature!” non è stato da meno, portandosi a casa 4 premi, tra cui migliori costumi e scenografia, evidenziando la cura nei dettagli e nell’estetica del film. Tra gli altri vincitori della serata, “The Holdovers”, “Anatomia di una caduta”, e “American Fiction” hanno ricevuto riconoscimenti per le loro eccezionali narrazioni e realizzazioni tecniche, mentre “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer è stato celebrato come miglior film internazionale.

Momenti iconici e divertenti degli Oscar 2024

La cerimonia è stata animata da momenti iconici e divertenti, a partire dall’apparizione sorprendente di John Cena senza veli, che ha introdotto il premio per i migliori costumi con un tocco di umorismo. Ryan Gosling ha regalato un momento indimenticabile esibendosi in “I’m just Ken”, tratto dalla colonna sonora di “Barbie”, coinvolgendo attivamente il pubblico e creando un’atmosfera di gioia e leggerezza. Emma Stone, vincitrice come miglior attrice protagonista, ha avuto un piccolo contrattempo con il vestito, che ha saputo gestire con disinvoltura e simpatia, attribuendolo alla performance energica di Gosling.

Jimmy Kimmel, il conduttore della serata, ha saputo navigare l’evento con maestria, inserendo battute e commenti che hanno tenuto alto l’interesse del pubblico, inclusa una frecciatina a Donald Trump che ha suscitato risate e applausi. La serata ha visto anche momenti di leggerezza e nostalgia, come l’inscenamento di una rivalità giocosa tra “Oppenheimer” e “Barbie” e l’apparizione congiunta di Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, ricordando i loro ruoli iconici e il loro contributo al cinema.