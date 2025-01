Oscar 2025: ecco tutte le nomination

Oscar 2025: i film e gli artisti nominati

La 97esima edizione degli Oscar che si terrà il 2 marzo 2025 si prepara a essere un evento memorabile, segnato da profonde trasformazioni nel panorama cinematografico e da importanti passi avanti in termini di rappresentazione e inclusività. Il film “Emilia Pérez”, un’opera audace che esplora la storia di un boss del narcotraffico che intraprende un percorso di transizione di genere, guida le nomination con un impressionante risultato di 13 candidature.

Il film, distribuito da Netflix, non solo domina la competizione ma stabilisce anche nuovi traguardi storici. Karla Sofía Gascón ha fatto la storia diventando la prima attrice apertamente transgender nominata agli Oscar nella categoria miglior attrice protagonista.

Accanto a “Emilia Pérez”, altri film rivelano la ricchezza e la complessità del panorama cinematografico contemporaneo. “The Brutalist”, un’epica storica sull’esperienza immigratoria, e “Wicked”, l’adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, seguono a ruota con 10 nomination ciascuno.

La lista delle nomination è costellata di performance notevoli e ritorni sorprendenti. Timothée Chalamet è stato nominato miglior attore per la sua interpretazione di Bob Dylan in “A Complete Unknown”, mentre Demi Moore, stella degli anni ’90, continua il suo revival con una nomination per “The Substance”, un film horror che esamina il sessismo e l’ageismo nell’industria cinematografica.

Altrettanto significativa è la nomination di Sebastian Stan per “The Apprentice”, un biopic su Donald Trump che ha faticato a trovare distribuzione, dimostrando il coraggio del cinema nel raccontare storie politicamente complesse.

L’emergere delle piattaforme di streaming, come Netflix (quest’anno con 16 nomination), sta rivoluzionando il modo in cui i film vengono prodotti, distribuiti e percepiti. Anche le case di produzione Universal e A24 hanno ottenuto numerose nomination, rispettivamente 25 e 14. Andiamole a vedere nel dettaglio!

Oscar 2025: tutte le nomination

Miglior Film

“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”

Miglior Attrice Protagonista

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Miglior Attore Protagonista

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Miglior Attrice Non Protagonista

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Miglior Attore Non Protagonista

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Miglior Regista

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Miglior Film Internazionale

“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Miglior Sceneggiatura Adattata

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Miglior Sceneggiatura Originale

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

Miglior Film d’Animazione

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Miglior Montaggio

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Miglior Fotografia

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Miglior Canzone Originale

“El Mal” da “Emilia Pérez”

“The Journey” da “The Six Triple Eight”

“Like a Bird” da “Sing Sing”

“Mi Camino” da “Emilia Pérez”

“Never Too Late” da “Elton John: Never Too Late”

