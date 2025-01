Ilary: dove vedere in streaming la serie tv con la Blasi

Ilary in streaming: dove vederlo

“Ilary” è sicuramente il sequel che tutti aspettavano: si tratta del secondo capitolo della docuserie targata Netflix che vede protagonista Ilary Blasi. Se “Unica” – questo il titolo del primo speciale a lei dedicato – ha avuto un enorme riscontro alla luce del fatto che si trattava di una delle prime testimonianze dopo la rottura dall’ormai ex marito storico Francesco Totti, non è da meno questa seconda parte. Basti pensare che dopo due giorni dalla pubblicazione – avvenuta il 9 gennaio – si piazza al primo posto della classifica Netflix Italia, superando la serie cult “Squid Game”, considerata un fenomeno mondiale della serialità. Vedere “Ilary” quindi è facile: basta avere un account a pagamento su Netflix. Per questa piattaforma non è disponibile una prova gratuita, ma è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Ilary Blasi su Netflix: quanti episodi sono?

“Ilary” ha ben cinque puntate e in questi episodio vediamo un ritratto sincero e appassionato di una vita che, pur essendo sotto i riflettori, mantiene sempre una grande autenticità. Tra amicizie profonde, l’amore e la determinazione, scopriamo una donna più vicina a noi di quanto pensiamo. La Blasi però non è da sola in questo viaggio emozionante: insieme a lei ci sono le persone che ama, quindi la sua famiglia, le sue amiche di una vita ed il suo nuovo compagno Bastian, che per la prima volta ci racconta come è nata la loro relazione. Si tratta di una serie che porta il pubblico dietro le quinte della vita di una donna che si mette in gioco senza particolari problemi. Dai primi passi nel mondo del grande schermo, in cui interpreta se stessa, alle lezioni di cucina con lo chef Ruben, fino all’avventura del paracadute e all’iscrizione all’università per inseguire il sogno di diventare criminologa (con l’aiuto di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto, suo grande punto di riferimento). Ilary ci dimostra di essere una donna coraggiosa e determinata, sempre pronta ad affrontare nuove sfide.

L’incontro fra Ilary e Bastian

Le pagine del settimanale Chi qualche giorno fa hanno regalato una anticipazione esclusiva sulla nuova serie Netflix. La presentatrice ha svelato come e dove ha incontrato Bastian, l’uomo che ha conquistato il suo cuore dopo il Pupone. Una storia d’amore che promette di appassionare il pubblico. Un colpo di fortuna davvero inaspettato per entrambi: a New York, in attesa di imbarcarsi per l’Italia, la Blasi ha incrociato lo sguardo del suo attuale fidanzato. Un incontro casuale che ha dato il via ad una relazione duratura.