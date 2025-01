M. Il figlio del secolo in streaming: dove vedere la serie tv

M. Il figlio del secolo in streaming: dove vederlo

M – Il figlio del secolo è una serie tv italo-francese diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino. Si tratta di un prodotto tratto dall’omonimo romanzo del 2018 di Antonio Scurati, che vede come protagonista Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini. La miniserie ha esordito il 10 gennaio 2025 su Sky Atlantic, perciò chi la vuole vedere in streaming può farlo con Sky Go (basta avere un classico abbonamento di Sky e poi scaricare l’applicazione che si può utilizzare su un massimo di 4 dispositivi). Sky Go si può installare da App Store, Google Play o AppGallery (per tablet e smartphone) o Amazon Store (per tablet) oppure ancora dal sito Sky Go (per PC/MAC). In alternativa le puntate si possono trovare anche su NOW, per cui è necessario avere un abbonamento a parte (anche senza avere necessariamente quello di Sky). In passato c’era a disposizione una prova gratuita di NOW, mentre al momento non sembra esserci la possibilità.

Trama e cast

La serie parla dell’ascesa al potere di Benito Mussolini, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento del 1919 al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925. Nel cast troviamo

Luca Marinelli: Benito Amilcare Andrea Mussolini

Francesco Russo: Cesare Rossi, giornalista, sindacalista e confidente di Mussolini, fondano insieme il quotidiano Il Popolo d'Italia

Barbara Chichiarelli: Margherita Sarfatti, aristocratica ebrea, critica d'arte, musa e amante di Mussolini

Benedetta Cimatti: Rachele Mussolini, moglie di Benito

Claudio Bigagli: Guglielmo Pecori Giraldi, il Generale, generale della polizia militare che arresta Mussolini per aver sorvolato su Fiume

Gabriele Falsetta: Roberto Farinacci

Federico Majorana: Amerigo Dumini, autore del sequestro e dell'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, avvenuto nel 1924

Federico Mainardi: Albino Volpi, volontario nei Caimani del Piave nella Grande guerra e squadrista

Paolo Pierobon: Gabriele D'Annunzio, poeta, eroe di guerra e reggente di Fiume

Daniele Trombetti: Cesare Forni

Cosima Centurioni: Bianca Ceccato, nuova segretaria di Mussolini nella redazione del suo quotidiano

Lorenzo Zurzolo: Italo Balbo

Gaetano Bruno: Giacomo Matteotti

Vincenzo Nemolato: Vittorio Emanuele III, Re d'Italia

Gianluca Gobbi: Cesare Maria De Vecchi

Alberto Astorri: Luigi Facta

Roberto De Francesco: Alfredo Lusignoli

Fulvio Falzarano: Giovanni Giolitti

Massimo De Lorenzo: Alfredo Rocco

Gianmarco Vettori: Dino Grandi

Maurizio Lombardi: Emilio De Bono

Le puntate

Le prime due puntate sono state trasmesse (e quindi sono disponibili anche online) il 10 gennaio, mentre il terzo ed il quarto episodio andranno in onda venerdì 17 gennaio, il quinto ed il sesto episodio venerdì 24 gennaio, infine il settimo ed ottavo episodio (quello conclusivo) venerdì 31 gennaio. Nella prima puntata ci troviamo catapultati nel marzo del 1919: Benito Mussolini, con un sogno rivoluzionario negli occhi, fonda i Fasci di combattimento. Ma la sua creatura fa fatica ad avere successo, mentre l’Italia è in fermento. Gabriele D’Annunzio, l’eroe di Fiume, ruba la scena, e la prima tornata elettorale non è a favore di Mussolini, che addirittura finisce in prigione. Nella seconda puntata la sconfitta elettorale segna profondamente Mussolini, che violenta la sua giovane segretaria, Bianca Ceccato. La crisi sociale che paralizza il Paese gli offre una nuova possibilità: Mussolini tradisce le sue origini e riesce ad entrare in Parlamento.