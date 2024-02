Patente di Guida: presto sarà in versione digitale, direttamente su smartphone

La digitalizzazione arriva anche per i documenti più tradizionali: dal prossimo giugno la patente potrebbe entrare nel portafoglio elettronico.

L’addio alla tradizionale patente di guida cartacea sembra sempre più vicino. L’introduzione della patente digitale è già prevista nelle prossime settimane, con i primi test per il pubblico, mentre per l’entrata in vigore, se tutto va bene, si parla di giugno.

La patente digitale sarà ospitata nel nuovo portafoglio elettronico IT Wallet, integrato nell’applicazione dei servizi della Pubblica Amministrazione IO. Questo portafoglio elettronico fungerà da deposito per tutte le nostre identità digitali, consentendo di conservare una copia autentica e digitale dei principali documenti di riconoscimento, dalla carta d’identità alla tessera sanitaria fino, appunto, alla patente di guida.

Come funzionerà la patente digitale

Similmente al sistema del “Green Pass” utilizzato durante la pandemia, l’accesso alle informazioni contenute nella patente digitale avverrà tramite un codice QR visualizzato sul display dello smartphone. In caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine, al conducente basterà mostrare questo codice che, una volta scannerizzato, fornirà in tempo reale tutte le informazioni necessarie, come la data di scadenza del documento, eventuali sospensioni, punti rimasti e altro ancora.

Oltre alla visualizzazione dei documenti, il codice QR consentirà anche di ricevere notifiche e di effettuare pagamenti, compreso il pagamento delle multe direttamente dallo smartphone. La patente potrà essere caricata sia su IT Wallet che su portafogli digitali privati come Apple Wallet o Google Wallet, già utilizzati per archiviare carte di credito, biglietti aerei, tessere dei supermercati e altro ancora.

Secondo le indicazioni provenienti da Palazzo Chigi, il nuovo servizio potrebbe essere operativo entro la prossima estate e sarà accessibile tramite l’app IO utilizzando le credenziali Spid per garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali. Ma la digitalizzazione non si fermerà alla patente di guida: il governo intende estendere questa innovazione anche ad altri documenti essenziali, tra cui la tessera sanitaria e la tessera elettorale.

Una digitalizzazione che coinvolgerà tutta l’Europa

Questa innovativa soluzione digitale per la patente di guida è una delle nuove regole proposte dalla Commissione Europea per migliorare la sicurezza stradale nei Paesi membri. Una volta approvata, sarà valida in tutti gli stati, semplificando anche la condivisione dei dati sulle infrazioni commesse all’estero e la conseguente riscossione delle multe. La digitalizzazione che coinvolgerà l’intero territorio europeo ha anche l’obiettivo di semplificare le procedure di controllo e di ridurre il rischio di falsificazione dei documenti.