Pechino Express in Streaming: dove vederlo

Pechino Express, come negli anni passati, sarà trasmesso esclusivamente su SKY e in streaming su NOW TV. Se non sei ancora abbonato a NOW TV, puoi farlo a partire da soli 6,99€ optando per l’offerta annuale o scegliendo quella mensile a 8,99€.

Indipendentemente dalla tua scelta, oltre a goderti Pechino Express, avrai accesso a un vasto catalogo di serie TV e spettacoli italiani e internazionali, rendendo questa promozione davvero conveniente! Se desideri sottoscrivere un abbonamento regolare a NOW TV ma il costo è un problema per te, c’è una soluzione legale e alternativa.

Puoi acquistare un abbonamento condiviso a NOW TV: otterrai gli stessi benefici di un abbonamento standard, ma a un costo inferiore perché condiviso.

Pechino Express: streaming gratis

Come sempre, esistono numerosi siti web che operano in modo illegale e offrono la possibilità di guardare in streaming gratuito Pechino Express 2024.

Tra questi, si possono citare ad esempio:

Altadefinizione Pechino Express 2024

Streaming Community Pechino Express 2024

Il Genio dello Streaming Pechino Express 2024

Eurostreaming Pechino Express 2024

E ce ne sono molti altri ancora. Tuttavia, è importante sottolineare che l’utilizzo di tali siti viola i diritti d’autore e danneggia gli autori e i produttori del programma. Si consiglia sempre di guardare Pechino Express attraverso piattaforme legali per sostenere il lavoro degli artisti e rispettare la legge sul copyright.

Concorrenti Pechino Expres

I Caressa Fabio ed Eleonora Caressa;

I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara;

I Fratm Artem e Antonio Orefice;

I Romagnoli Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi;

I Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio;

I Giganti Kristin Ghedina e Francesca Piccinini;

Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo;

Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi;

Successivamente, durante il programma entreranno altre coppie in gara.