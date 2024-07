Piacenza: Tomaso vende la collezione di carte Magic e si compra una casa

«Ne avevo migliaia, per un pezzo 10 mila euro» così le carte Magic si sono trasformate in un investimento molto redditizio.

Tomaso Freschi è un consulente finanziario di 36 anni che ha scoperto di avere in casa un vero e proprio tesoro: una collezione di carte Magic! Raggiunto dal Corriere di Bologna racconta di aver iniziato ad acquistarle da bambino, ma solo all’università, andando ai mercatini, ha capito quanto valessero… Talmente tanto da permettergli di acquistare una casa.

Come è iniziata la fortunata collezione

Tra i tanti giovani che negli anni Novanta si sono appassionati a Magic, c’era anche Tomaso Freschi che ha iniziato a collezionare queste carte quando aveva solo 8 anni, nel 1995. “Le compravo in fumetteria e ci giocavo con i miei amici. Per cinque anni, questo gioco ci ha tenuto compagnia, alimentando una sana competizione per possedere le carte più rare e potenti”. Poi sono arrivati il liceo e l’università e le carte Magic per molto anni sono rimaste chiuse in un cassetto, anche se Tomaso non ha mai smesso di guardarsi in giro per ampliare la sua collezione.

Sebbene non giocasse più attivamente, infatti, Tomaso continuava a comprare e scambiare carte, mantenendo viva la sua collezione senza alcuno spirito speculativo, ma col il solo obiettivo di possedere una collezione eccellente. Nel corso degli anni, Freschi ha raccolto ben 80 album di carte, riempiendo completamente la libreria della sua camera: tra le sue carte c’era anche una “Black Lotus”, una delle carte più rare e ambite di Magic, valutata oltre diecimila euro. La svolta per la collezione è arrivata durante alcune fiere del fumetto, quando Tomaso ha notato quanto le carte Magic fossero apprezzate e valutate, moltiplicando il loro valore nel tempo. Spinto dalla voglia di emanciparsi e di acquistare una casa tutta per sé, Freschi ha deciso di vendere l’intera collezione in blocco, proponendola a due società collezionistiche italiane: “Ho raggiunto un accordo e ho deciso di reinvestire i proventi nell’acquisto di una casa”.

Investimenti e nuove opportunità

Grazie alla vendita della sua collezione, Freschi è riuscito ad acquistare casa senza toccare i risparmi che aveva messo da parte proprio con questo obiettivo. Vista la fortuna avuta con le carte, il ragazzo ha deciso di reinvestire tutto il denaro risparmiato.

Quando si tratta di investimenti, le opportunità sono molteplici, dai prodotti finanziari agli immobili. Tuttavia, la storia di Tomaso ci insegna che esiste anche un universo di inediti oggetti da collezione che possono offrire rendimenti sorprendenti. In merito alle carte Magic va segnalata anche l’espansione The Gathering, basata sull’universo del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien lanciata nel giugno del 2023. Tra le migliaia di carte distribuite, una era unica: L’Unico Anello, una carta scritta interamente in lingua elfica che ha fatto tremare migliaia di appassionati collezionisti. Alla fine, chi ha avuto la fortuna di trovare l’unico anello è riuscito a rivenderlo al cantante Post Malone per oltre due milioni di dollari.