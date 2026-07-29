Piano MIM 2026-2028, via libera a portale unico, supplenze digitali e IA nelle scuole

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 con Decreto ministeriale n. 146 del 23 luglio 2026. Il PIAO rappresenta lo strumento unico di programmazione, gestione e controllo dell’attività ministeriale per il triennio.

Il documento fissa obiettivi operativi legati a tempi definiti, risorse assegnate e responsabilità precise. Questo approccio garantisce trasparenza nell’azione amministrativa e permette di verificare i risultati conseguiti.

L’ambito d’azione coinvolge direttamente uffici centrali, scuole, personale scolastico, studenti e famiglie.

Al centro del Piano ci sono tre assi portanti: la valorizzazione del personale scolastico, il miglioramento della didattica e l’accelerazione dei servizi digitali. Ogni intervento previsto nel triennio risponde a priorità politiche dichiarate e si traduce in azioni concrete misurabili.

Il PIAO non è un documento interno: le sue ricadute toccano la quotidianità delle scuole e l’esperienza educativa degli studenti.

Le priorità del triennio: personale, didattica, sicurezza

Il Piano fissa una serie di traguardi articolati per area tematica. La prima linea di intervento riguarda la valorizzazione del personale scolastico e il miglioramento dell’offerta formativa, con attenzione alla didattica personalizzata per rispondere ai bisogni di ogni studente.

Sul piano delle criticità da affrontare, il documento mette al centro il contrasto alla dispersione scolastica e la riduzione dei divari negli apprendimenti, fenomeni ancora diffusi nel sistema italiano. Parallelamente, il PIAO prevede azioni di prevenzione del bullismo e il rafforzamento della sicurezza degli edifici.

Sul fronte dell’innovazione didattica, il Ministero punta al consolidamento della filiera 4+2 e al rafforzamento del legame con gli ITS Academy, per avvicinare scuola e mondo del lavoro. Il Piano include anche il rinnovamento dell’edilizia scolastica e l’aggiornamento delle Indicazioni nazionali, insieme alla riforma dell’esame di Maturità.

La svolta digitale: portale unico, interoperabilità SIDI-registri e pagamenti

Il PIAO 2026-2028 punta sulla trasformazione digitale per ridurre la burocrazia e accelerare i processi amministrativi nelle scuole. Il Ministero intende lanciare un portale unico dedicato ai servizi per il personale docente e ATA, centralizzando l’accesso a procedure oggi frammentate tra piattaforme diverse.

Parallelamente, arriverà una piattaforma specifica per la valutazione dei dirigenti scolastici, con criteri e strumenti digitali integrati.

Sul fronte dei pagamenti, il nuovo Pago In Rete Scuole e l’integrazione con l’app IO permetteranno a famiglie e studenti di gestire tasse, contributi e servizi scolastici in modo più rapido e trasparente. Un’altra novità riguarda l’interoperabilità tra SIDI e registri elettronici, che consentirà di condividere automaticamente i dati sulle assenze, eliminando duplicazioni e riducendo il carico di lavoro delle segreterie.

Il Piano prevede inoltre la digitalizzazione di incarichi, acquisti e contratti, obiettivo pensato per snellire le procedure amministrative e abbattere l’uso della carta. L’intento è chiaro: meno passaggi manuali, meno errori e tempi più brevi per scuole e famiglie.

Le supplenze brevi: ecosistema dedicato e riduzione dei tempi

Il PIAO del MIM introduce un sistema digitale per gestire le supplenze brevi e saltuarie, un processo oggi spesso lento e complesso. L’obiettivo è ridurre i tempi di assegnazione e snellire i passaggi burocratici, migliorando l’efficienza delle segreterie scolastiche.

Oltre alle supplenze, sulla piattaforma Unica sarà disponibile un applicativo per richiedere un beneficio economico destinato al supporto psicologico. Si tratta di uno strumento pensato per facilitare l’accesso a servizi dedicati al benessere di studenti e famiglie, integrando in un unico ambiente risorse diverse.

L’intelligenza artificiale e la formazione: uso consapevole e competenze digitali

Il Piano integrato prevede un investimento sulla formazione del personale scolastico per rafforzare le competenze digitali e preparare docenti e collaboratori ad affrontare le sfide tecnologiche. L’obiettivo dichiarato è diffondere nelle scuole un uso consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale, strumento che può migliorare la didattica solo se impiegato con criterio e sotto la guida di personale preparato.

La formazione diventa così la condizione necessaria per trasformare l’innovazione tecnologica in un vantaggio effettivo per l’insegnamento e l’apprendimento. Il Ministero punta su linee guida chiare e percorsi strutturati che garantiscano un utilizzo sicuro ed efficace degli strumenti digitali in classe.