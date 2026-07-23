MIMeraviglIA, il corso gratuito del MIM per usare l'IA nelle segreterie scolastiche

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato MIMeraviglIA, un’iniziativa formativa dedicata all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative delle istituzioni scolastiche. Il percorso è rivolto specificatamente agli assistenti amministrativi, ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai dirigenti scolastici delle scuole statali, figure che operano quotidianamente nelle segreterie e che gestiscono flussi documentali, comunicazioni e procedure burocratiche.

L’obiettivo del programma è fornire conoscenze di base sull’IA e strumenti operativi concretamente applicabili alla gestione di informazioni, documenti e processi amministrativi. L’iniziativa, interamente gratuita e disponibile online, si inserisce in una strategia più ampia di trasformazione digitale delle segreterie scolastiche, con particolare attenzione al rispetto della normativa vigente, alla protezione dei dati personali e alla centralità delle persone nei processi decisionali.

MIMeraviglIA punta a garantire un uso consapevole, sicuro ed efficace degli strumenti di Intelligenza Artificiale, rafforzando al contempo la cultura digitale all’interno degli istituti.

Le competenze sull’IA: cosa si impara

Il percorso MIMeraviglIA si concentra su quattro risultati di apprendimento principali. In primo luogo, i partecipanti acquisiranno conoscenze fondamentali su che cos’è l’Intelligenza Artificiale e come funzionano i suoi meccanismi di base. Si passerà poi all’analisi delle opportunità e dei limiti degli strumenti di IA generativa, strumenti sempre più diffusi ma che richiedono consapevolezza critica nel loro impiego.

Il terzo obiettivo riguarda l’utilizzo responsabile dell’IA nei flussi amministrativi: dalla gestione dei documenti alla redazione delle comunicazioni, dalla ricerca di informazioni all’organizzazione dei processi di segreteria. L’approccio punta a integrare l’IA nel lavoro quotidiano in modo sicuro, efficace e coerente con la normativa sulla protezione dei dati personali.

Infine, l’iniziativa mira a rafforzare le competenze e la cultura digitale all’interno delle istituzioni scolastiche, consolidando capacità operative concrete e favorendo un ambiente amministrativo più moderno e consapevole.

La struttura del percorso: durata, moduli, verifiche

Il percorso formativo MIMeraviglIA si sviluppa su un totale di 12 ore, interamente fruibili online attraverso una piattaforma dedicata. La struttura si articola in moduli progressivi che accompagnano i partecipanti in un cammino graduale: dalle nozioni fondamentali sull’Intelligenza Artificiale fino alle applicazioni concrete nel lavoro di segreteria.

Ogni modulo prevede videolezioni tematiche seguite da test di verifica intermedi, progettati per consolidare le conoscenze acquisite e verificare la comprensione dei contenuti prima di procedere alla fase successiva. Questa impostazione modulare consente di assimilare i concetti in modo strutturato, facilitando l’applicazione pratica degli strumenti di IA nei flussi amministrativi quotidiani.

Al completamento di tutti i moduli e dopo il superamento delle verifiche finali, il Ministero rilascia un attestato ufficiale di partecipazione, che certifica il percorso formativo svolto e le competenze sviluppate.

Le modalità di accesso: iscrizione e costi

La partecipazione al corso MIMeraviglIA è completamente gratuita, essendo interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non sono previste spese a carico del personale scolastico interessato.

All’apertura ufficiale delle iscrizioni, il Ministero invierà le credenziali di accesso alla piattaforma formativa direttamente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale fornito durante la fase di registrazione. Questo sistema garantisce che solo il personale effettivamente in servizio nelle scuole statali possa accedere ai contenuti del percorso.

I dettagli operativi e le istruzioni complete saranno comunicati al momento dell’attivazione delle iscrizioni tramite i canali ufficiali del Ministero.