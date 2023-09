Prof di statistica mette all’asta gratta e vinci: offerti 12mila euro

Lui si chiama Vincenzo Mauro, è un professore di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università di Macerata e no, non ne parliamo per una particolare pubblicazione o per un convegno di prestigio del quale è stato relatore. La sua è una missione molto più particolare, che ha deciso di perseguire attraverso i social, in particolare sul suo canale TikTok, nel quale cerca di sensibilizzare i giovani (e non solo) riguardo un problema che purtroppo colpisce tantissime persone in tutto il mondo: la dipendenza dal gioco.

Prof apre canale Tik Tok per sensibilizzare sulla ludopatia

Ebbene, nel mese di ottobre dello scorso anno, su richiesta dei suoi studenti, il docente ha aperto un canale chiamato “3minuticolprof“. Canale nel quale condivide da allora brevi video riguardanti gli argomenti dei suoi corsi. Ma ciò che lo ha reso popolare è stata la sua incursione nel mondo del gioco d’azzardo. Parlando di gratta e vinci, roulette, superenalotto e scommesse, il Professore Mauro è riuscito a catturare l’attenzione di migliaia di giovani, raggiungendo rapidamente 115mila iscritti e accumulando oltre 20 milioni di visite. Ma non è ancora tutto.

C’è stata un’ulteriore iniziativa, della quale il prof. Mauro si è reso protagonista, ovvero quella di mettere in palio un biglietto di gratta e vinci non grattato ma strappato in 4 parti. Cosa che il prof ha fatto un po’ per scherzo e un po’ per provocazione, come lui stesso ha ammesso. Conscio del fatto che il video sarebbe diventato virale, ha ricevuto in pochi minuti una valanga di messaggi nei quali gli si chiedeva di controllare se fosse vincente o meno.

Mette all’asta il gratta e vinci: offerti 12mila euro

E’ stato a quel punto che ha deciso di mettere all’asta su Ebay il biglietto in modo che il vincitore lo potesse effettivamente controllare. Ma ha anche deciso che questa sua iniziativa avesse un risvolto costruttivo devolvendo il ricavato ad una associazione che combatte la ludopatia. E, per dimostrare ulteriormente il suo impegno, ha anche aggiunto una donazione personale. In poche ore le offerte sono state sorprendenti arrivando a toccare 12mila euro. A dimostrazione di come i social media possano diventare uno strumento potentissimo quando si tratta di unire le forze per affrontare una piaga sociale quale quella della ludopatia è.

Una dipendenza grave che colpisce molte persone in tutto il mondo causando non solo problemi finanziari, ma anche gravi conseguenze per la salute mentale e le relazioni personali. Secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati sul sito della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al gioco legale in Italia nel 2019, sarebbero più di 1,3 milioni gli italiani malati patologici di dipendenza da gioco d’azzardo. Mentre, secondo i più recenti numeri raccolti dall’Osservatorio Gioco d’azzardo 2021, nell’anno precedente sarebbe il 42% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ad aver fatto giochi d’azzardo. E, di questi, il 9% si sarebbe trasformato in casi di pratiche di gioco problematiche.

Leggi anche: