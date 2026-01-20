Psicologo a scuola via app, cinque sedute gratuite per gli studenti

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato durante l’evento istituzionale “Direzione Nord” tenutosi a Milano l’introduzione dello psicologo a scuola attraverso una piattaforma digitale dedicata. L’iniziativa prevede l’istituzione di un presidio di salute mentale con l’obiettivo di intervenire tempestivamente sul disagio giovanile, particolarmente intensificato nel contesto post-pandemico.

Il progetto si articola su un pacchetto di incontri gratuiti destinati a intercettare precocemente segnali di malessere negli studenti, prima che degenerino in patologie gravi o abbandono scolastico.

L’accesso via app: percorso, riservatezza e sicurezza

Il Ministero ha scelto di abbandonare le tradizionali procedure burocratiche per adottare uno strumento digitale immediato: un’app dedicata progettata per parlare direttamente la lingua dei giovani. Attraverso questa piattaforma, ogni studente potrà richiedere supporto psicologico in totale riservatezza, utilizzando semplicemente il proprio smartphone.

L’applicazione garantisce un canale protetto e discreto, eliminando l’imbarazzo della richiesta pubblica di aiuto. La centralità della privacy rappresenta un elemento chiave del progetto: l’accesso facilitato e riservato mira a ridurre lo stigma ancora diffuso intorno alla salute mentale, offrendo agli studenti uno spazio sicuro dove esprimere le proprie difficoltà senza timore di giudizio o esposizione.

Le cinque sedute gratuite: finalità e limiti operativi

Il pacchetto prevede cinque sedute gratuite con professionisti qualificati, accessibili tramite l’app ministeriale. Ogni studente potrà richiedere questi incontri in completa autonomia, ricevendo un primo ascolto professionale mirato a identificare il disagio e a valutare eventuali necessità di approfondimento.

Il servizio non sostituisce percorsi terapeutici di lungo periodo, ma rappresenta un primo presidio di orientamento. L’obiettivo è intercettare precocemente situazioni di malessere emotivo, offrendo strumenti immediati per gestire ansia e difficoltà relazionali, prima che evolvano in condizioni più complesse o compromettano la permanenza scolastica degli studenti coinvolti.

Le priorità di intervento: bullismo, depressione, aggressività e abbandono

Il progetto dello psicologo a scuola nasce dall’urgenza di rispondere all’aumento documentato di bullismo, depressione e comportamenti aggressivi tra gli studenti, fenomeni acuiti nel periodo post-pandemico. Il Ministro Valditara ha evidenziato come questi disagi siano spesso correlati all’uso improprio dei social media e alla carenza di figure adulte autorevoli capaci di guidare i ragazzi.

L’obiettivo delle sedute gratuite è fornire agli studenti strumenti concreti per gestire l’ansia e le difficoltà relazionali che caratterizzano l’adolescenza, creando un ambiente scolastico più sereno e inclusivo. Famiglie e docenti hanno lanciato l’allarme sulla crescita esponenziale dei disagi psicologici, rendendo indispensabile un intervento strutturato che intercetti il malessere prima che sfoci in abbandono scolastico o patologie più severe.

La cornice strategica: responsabilità individuale e comunità educante

Il Ministro Valditara ha inserito l’iniziativa dello psicologo a scuola all’interno della visione esposta nel suo libro “La rivoluzione del buon senso”, richiamando la necessità di riportare al centro il concetto di responsabilità individuale e di supporto comunitario. Questo presidio psicologico rappresenta una manifestazione concreta di tale filosofia, riconoscendo che l’istituzione scolastica non può limitarsi alla valutazione delle performance didattiche, ma deve farsi carico della crescita emotiva degli studenti.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una scuola che “cura” oltre a “valutare”, abbattendo lo stigma ancora presente attorno alla salute mentale e creando un ambiente educativo in cui il benessere psicologico sia riconosciuto come presupposto indispensabile per l’apprendimento autentico.

Le tempistiche di attivazione e i prossimi passi

Il servizio sarà operativo dopo il completamento dell’iter amministrativo del Ministero, con l’obiettivo dichiarato di avviare la piattaforma nel minor tempo tecnico possibile. L’attivazione è prevista su scala nazionale, garantendo copertura omogenea su tutto il territorio.

Il pacchetto di cinque sedute gratuite sarà accessibile a tutti gli studenti iscritti nelle scuole italiane, senza alcuna distinzione di reddito o provenienza. Nelle fasi iniziali di rilascio dell’app, saranno fornite istruzioni operative per l’accesso al servizio, con supporto tecnico dedicato per eventuali difficoltà di utilizzo della piattaforma digitale.