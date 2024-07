QS World University Ranking 2025: quali sono le migliori università italiane?

51 atenei italiani si distinguono nel QS World University Rankings 2025 con il Politecnico di Milano e l’Alma Mater Studiorum di Bologna nelle prime posizioni.

Stilato ogni anno dalla società Quacquarelli Symonds, il QS World University Rankings 2025 vede brillare le università italiane con ben 51 atenei in classifica. Tra questi, il Politecnico di Milano mantiene saldamente la sua posizione come migliore università italiana a livello globale, seguito a poca distanza dall’Alma Mater Studiorum di Bologna. Questi risultati dimostrano che le università italiane stanno emergendo come importanti centri di formazione e ricerca in Europa.

La classifica di QS ha preso in considerazione 684 atenei di 43 Paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa e li valuta secondo tre indicatori principali: ricerca, programmi di scambio e occupabilità. Le università italiane si distinguono particolarmente nel campo della ricerca, con un punteggio medio delle pubblicazioni scientifiche per membro delle Facoltà pari a 56,9, quasi il doppio della media europea. Anche i programmi di scambio degli atenei italiani sono un punto di forza, favorendo la mobilità degli studenti sia in entrata che in uscita.

Nonostante i buoni risultati raggiunti, ci sono ancora diverse criticità da affrontare, come il rapporto tra numero di docenti e studenti, che risulta inferiore alla metà della media europea, e la limitata offerta di corsi in lingua inglese. Questi fattori contribuiscono a un punteggio relativamente basso per l’internazionalizzazione del corpo docente, pari a un terzo della media europea, e per la percentuale di studenti internazionali che, sebbene sia superiore a quella dei docenti, resta comunque a circa un terzo della media continentale. Da non sottovalutare neanche gli indici di occupabilità dei laureati italiani, che risultano ancora inferiori alla media europea.

Quali sono le migliori Università Italiane in Europa

Nonostante alcune difficoltà, l’Italia può vantare quattro atenei tra i primi cento del continente europeo e quattordici tra i primi duecento. Il Politecnico di Milano si classifica al 38° posto, ma il miglior risultato spetta all’Università di Bologna che, anche se si classifica al 48°, ha guadagnato addirittura cinquanta posizioni rispetto all’anno scorso. Bene anche l’Università di Salerno, che raggiunge il 419° posto con un balzo di 65 posizioni rispetto al 2023; La Sapienza di Roma si trova invece al 66° posto mentre l’Università di Padova guadagna due posizioni e si piazza al numero 87.

Ben Sowter, vicepresidente senior di QS, ha commentato: “Si confermano i punti di forza dell’Italia nella produttività della ricerca, evidenziando aree di miglioramento, in particolare nell’internazionalizzazione del corpo docente e studentesco e nella preparazione al lavoro dei laureati, con alcune eccezioni e performance eccellenti. Al di là dei primi tre atenei italiani, si registrano molti risultati eccellenti, in particolare da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università Cà Foscari di Venezia e dell’Università Vita-Salute San Raffaele, che si posizionano tra i primi 10 nei in tre indicatori chiave”.

Quali sono le Migliori Università Europee

Passando alla classifica generale delle migliori università europee, il Regno Unito conferma la propria leadership di eccellenza, con cinque atenei nelle prime dieci posizioni. Ecco la top 10 delle migliori università europee secondo il QS World University Ranking 2025: