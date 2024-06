Quali sono i libri più gettonati su BookTok per l’estate 2024?

Scopriamo i cinque volumi che, al momento, vanno per la maggiore sulla piattaforma, diventata ormai un vero e proprio guru in fatto di tendenze letterarie.

Estate: tempo di vacanza, di relax e, perché no, di qualche avvincente lettura. Se ti servono consigli per arricchire la tua lista di libri estiva, stai leggendo l’articolo giusto per scovare qualche interessante ispirazione. I consigli arrivano direttamente dai libri più chiacchierati su BookTok in questo inizio estate 2024.

Rebecca Ross ‒ “Divini Rivali”

“Divini Rivali” è il primo libro della serie “Letters of Enchantment”. Racconta la storia di Iris Winnow e Roman Kitt, giornalisti in competizione durante una guerra tra divinità; la magia antica che pervade il mondo e gli oggetti è risultata senza dubbio un espediente vincente, tanto da rendere questa mini saga una delle perle più brillanti del BookTok. Recentemente è stato pubblicato il secondo e ultimo volume, “Spietate Promesse”, che contribuito a spingere ancora di più la popolarità di questa serie.

David Nicholls ‒ “Tu sei qui”

Scritto dallo stesso autore del bestseller “One Day”, recentemente riadattato da Netflix in una serie tv, “Tu sei qui” è stato uno dei libri più venduti del Salone del Libro di Torino 2024. La trama segue Marnie e Michael: la prima è una donna verso i 40 che si sente sola e preda della sua routine solitaria a Londra, tra il lavoro di correttrice di bozze e le conversazioni immaginarie con le uova nel frigo; il secondo ha 42 anni e si sta riprendendo dalla fine del suo matrimonio dividendosi tra il lavoro come insegnante di geografia e le lunghe passeggiate solitarie nella brughiera. Marnie e Michael si conoscono in un gruppo di trekking che attraversa l’Inghilterra e, tra condizioni climatiche avverse, paesaggi mozzafiato e momenti di introspezione, iniziano a costruire un legame che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Hazel Riley ‒ “Game of Gods. Discesa agli inferi”

I fratelli Lively – Hades, Apollo, Hermes, Aphrodite e Athena – dominano il campus di Yale con la loro presenza magnetica e i famosi “Giochi degli Dèi” che organizzano ogni settimana. Inavvicinabili, ricchi e brillanti sono considerati dei semidèi tra gli studenti. Haven è una nuova matricola che viene notata da Hades, il più oscuro e misterioso dei fratelli: tra loro l’attrazione è irresistibile, ma presto qualcosa la trasforma in una discesa all’inferno all’interno di un quadro complesso e pericoloso.

Lynn Painter ‒ “Better than movies”

La romantica Liz ha sempre immaginato la sua vita come un romanzo con tanto di scontato e perfetto lieto fine. Fin da bambina, infatti, ha sognato le storie d’amore da film e creduto che il destino le riservi un amore eterno. Quando Michael, la sua cotta storica, torna in città, Liz è convinta che sia un segno del destino: per conquistarlo, però, deve chiedere aiuto a Wes, il suo vicino di casa e nemico giurato. Tuttavia, più tempo passa con lui, più Liz scopre qualità nascoste che non aveva mai notato, iniziando a riesaminare tutto quello che credeva di sapere sull’amore.

Ana Huang ‒ “Twisted Love”

Primo libro della serie “Twisted”, ruota attorno a Alex Volkov e Ava Chen legati da un destino complesso e tormentato. Alex è ricco, potente e affascinante, ma anche profondamente segnato dal suo passato; Ava è solare e gentile e cerca di superare i traumi del proprio passato. Quando Alex viene incaricato di prendersi cura di Ava mentre il fratello di lei è fuori città, tra i due nasce una chimica irresistibile che ben presto si trasformerà in qualcosa di più oscuro e complicato, tanto da mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore e la fiducia.

Cos’è BookTok?

BookTok è uno dei trend più in voga del momento su TikTok, da cui appunto deriva parte del suo nome. Consiste nella produzione di video recensioni di libri da parte di appassionati, i BookToker, con lo scopo di fare informazione sulla lettura e dare consigli su nuovi libri e possibili piacevoli letture. Nato nel 2020 negli Stati Uniti, in pochi anni ha coinvolto milioni di persone, sia come visitatori che come creatori di contenuti video, in tutto il mondo. Si può quindi dire che BookTok abbia rivoluzionato il modo di consigliare libri, rendendolo più interattivo e accessibile.