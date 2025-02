Quali sono i migliori MBA del mondo secondo il Financial Times?

SDA Bocconi tra le eccellenze del 2025, al quarto posto nel ranking mondiale

L’Università Bocconi si conferma un punto di riferimento per la formazione manageriale a livello internazionale. La sua SDA Bocconi School of Management si posiziona al quarto posto nella classifica dei 100 migliori MBA del mondo stilata dal Financial Times per il 2025. Nonostante una lieve flessione rispetto all’anno precedente, l’istituto mantiene la seconda posizione tra le migliori scuole europee e resta l’unico ateneo italiano presente nella graduatoria. A dominare il ranking sono gli Stati Uniti, con la Wharton School dell’Università della Pennsylvania in vetta.

I migliori MBA del mondo nel 2025

Il ranking del Financial Times mette in evidenza le eccellenze dell’istruzione manageriale, con una forte presenza statunitense e diverse scuole europee di prestigio. Ecco le prime posizioni della classifica, con diversi parimerito:

University of Pennsylvania Wharton (Stati Uniti) Columbia Business School (Stati Uniti) IESE Business School (Spagna) Insead (Francia) e SDA Bocconi School of Management (Italia) MIT: Sloan (Stati Uniti) London Business School (Regno Unito) Esade Business School (Spagna) HEC Paris (Francia) Northwestern University – Kellogg School of Management (Stati Uniti) Duke University’s Fuqua School of Business (Stati Uniti) Ceibs (Cina) Harvard Business School (Stati Uniti) e Cornell University Johnson (Stati Uniti) UC Berkley: Hass (Stati Uniti) e Shanghai University of Finance and Economics: College of Business (Cina) University of Chicago: Booth (Stati Uniti) IE Business School (Spagna) UCLA Anderson School of Management (Stati Uniti) Dartmond College: Tuck (Stati Uniti) e University of Virginia: Darden (Stati Uniti) IMD – International Institute for Management Development (Svizzera) e Nanyang Business School, NTU Singapore (Singapore) Yale School of Management (Stati Uniti) Peking University: Guanghua (Cina) University of Oxford: Saïd (Regno Unito) Indian School of Business (India) ESCP Business School (Francia) University of Michigan: Ross (Stati Uniti) Fudan University School of Management (Cina).

Come viene stilata la classifica del Financial Times

Il ranking dei migliori MBA viene elaborato considerando 125 scuole di business e raccogliendo dati dagli studenti che hanno completato il percorso nel 2021. La metodologia si basa su oltre 20 criteri, tra cui progressione di carriera, diversità di genere, impatto internazionale e ranking della ricerca accademica.

Criteri economici e occupazionali

I parametri legati alla carriera e alle retribuzioni pesano in modo significativo nella valutazione. Tra questi:

Stipendio medio tre anni dopo il diploma, adeguato alla parità di potere d’acquisto

tre anni dopo il diploma, adeguato alla parità di potere d’acquisto Incremento salariale tra il pre e post-MBA

tra il pre e post-MBA Tasso di occupazione a tre mesi dalla fine del corso

a tre mesi dalla fine del corso Qualità dei servizi di career management offerti dalle scuole

offerti dalle scuole Diversificazione settoriale delle carriere dei laureati

Diversità e internazionalizzazione

L’inclusione e l’internazionalità sono fattori chiave nella classifica, che valuta anche:

Percentuale di studentesse , docenti donne e donne nel consiglio d’amministrazione scolastico

, Mobilità internazionale , valutata in base ai Paesi di provenienza e destinazione lavorativa degli alumni

, valutata in base ai Paesi di provenienza e destinazione lavorativa degli alumni Esperienze accademiche internazionali , come stage e scambi

, come stage e scambi Presenza di docenti con dottorato

Percentuale di studenti stranieri

Percentuale di membri del cda stranieri

Sostenibilità e ricerca

Le scuole vengono valutate anche sulla base di parametri ESG e sostenibilità: