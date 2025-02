Quando è il Carnevale di Venezia 2025, biglietti ed eventi

Quando è il Carnevale di Venezia 2025 e quando finisce? Quest’anno si tiene dal 14 febbraio al 4 marzo, periodo in cui la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare uno dei suoi personaggi più celebri: Giacomo Casanova, nel 300° anniversario della sua nascita. Il tema scelto per quest’anno, “Il Tempo di Casanova”, promette di immergere visitatori e cittadini in un viaggio affascinante attraverso la Venezia del XVIII secolo, tra balli in maschera, spettacoli suggestivi e rievocazioni storiche.

Il Carnevale ha preso ufficialmente il via il 14 febbraio con un evento spettacolare in Piazza San Marco, cuore pulsante della festa, dove musica e costumi d’epoca daranno il via a settimane di intrattenimento. Tra le manifestazioni più attese ci saranno la suggestiva parata in acqua, che porterà le maschere a sfilare tra i canali della città, e il tradizionale concorso delle maschere più belle, occasione imperdibile per ammirare creazioni uniche, ispirate alla storia e alla fantasia. Da non perdere anche il grande spettacolo acquatico all’Arsenale, che promette giochi di luci e performance emozionanti.

Carnevale di Venezia 2025: i biglietti

Ci sono molti eventi privati che si tengono durante il Carnevale di Venezia, con prezzi che variano da €200 a €2.000 a seconda dell’evento. Ad esempio:

La Cena ufficiale del Carnevale costa tra i €600 e oltre , ed è richiesta una costume d’epoca.

Il Ballo del Doge ha un costo di €2.000, oppure €800 per l’ingresso dopo cena, anch’esso con costume d’epoca.

È consigliabile acquistare i biglietti con largo anticipo, altrimenti si rischia di non trovarne più di disponibili.

Attrazioni per bambini e non durante il Carnevale di Venezia

Ma il Carnevale di Venezia non è solo per gli adulti. Anche i più piccoli troveranno un mondo incantato da esplorare grazie alle diverse attività programmate per loro:

Carnival Street Show : spettacoli diffusi in campi, piazze e strade con clownerie, circo-teatro, burattini, performance acrobatiche e spettacoli musicali. Preview al Lido di Venezia e in Piazza San Marco, e in Piazza Ferretto a Mestre

: spettacoli diffusi in campi, piazze e strade con clownerie, circo-teatro, burattini, performance acrobatiche e spettacoli musicali. Preview al Lido di Venezia e in Piazza San Marco, e in Piazza Ferretto a Mestre Pista di pattinaggio : moderne piste allestite in Campo San Polo e in Piazza Mercato di Marghera fino al 4 marzo

: moderne piste allestite in Campo San Polo e in Piazza Mercato di Marghera fino al 4 marzo Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale : laboratori gratuiti su prenotazione a Ca’ Giustinian, con atelier creativi e performance dal vivo

: laboratori gratuiti su prenotazione a Ca’ Giustinian, con atelier creativi e performance dal vivo Collezione Peggy Guggenheim : attività speciali per bambini e famiglie, inclusi i Kids Day della domenica

: attività speciali per bambini e famiglie, inclusi i Kids Day della domenica Sfilata di carri allegorici nelle isole

Eventi nei Musei Civici Veneziani: in particolare, “Speciale Carnevale: Gira-moda a Palazzo Mocenigo”, laboratorio per famiglie con ragazzi da 7 a 14 anni

Tra le tradizioni più amate, il Volo dell’Angelo segna il momento ufficiale di apertura dei festeggiamenti, con una figura in maschera che si lancia dal Campanile di San Marco sospesa su un cavo. Un tempo, questa impresa veniva eseguita da un acrobata turco che camminava in equilibrio su una fune. Oggi, accanto a questo evento, si svolge anche il Volo dell’Aquila, dove un personaggio dello sport o dello spettacolo regala un’esibizione spettacolare.

Imperdibile anche l’ormai tradizionale Volo dell’Asino in Piazza Ferretto a Mestre, una parodia ironica del più Volo dell’Angelo.

Altro appuntamento importante è la Festa delle Marie, una rievocazione storica che celebra un’antica usanza della Serenissima. Dodici giovani veneziane, vestite con abiti d’epoca, sfilano per le calli fino a Piazza San Marco, dove viene eletta la più bella tra loro. Non mancherà il celebre concorso per la maschera più bella, che ogni anno incanta i visitatori con creazioni artistiche e stravaganti.

Infine, la magia del Carnevale si esprime al massimo nelle feste private e nei balli in maschera ospitati nei sontuosi palazzi veneziani. Qui, tra artisti, ballerini, giocolieri e acrobati, gli ospiti possono rivivere lo splendore della Venezia del Settecento, immergendosi in un’atmosfera senza tempo.

