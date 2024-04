Radio Zeta Future Hits Live 2024: prime anticipazioni sul cast e sui biglietti

La kermesse musicale più amata dalla Gen Z torna al Foro Italico il 31 maggio con una lista di artisti da non perdere.

Il Radio Zeta Future Hits Live 2024 è quasi pronto a far ritorno al Foro Italico di Roma con un palcoscenico straordinario per gli artisti più amati dalla Generazione Z. Ecco le prime attesissime anticipazioni su questo grande evento in programma per il prossimo 31 maggio.

I conduttori

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati; tutti e tre sono conosciuti volti e voci di Radio Zeta, tre ragazzi che incarnano i valori della Gen Zeta, portando energia e freschezza sul palco al Foro Italico. Nel dettaglio, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati sono i conduttori di Destinazione Zeta, in palinsesto tutti i giorni dalle 11:00 alle 13:00: Luigi conduce il sabato e la domenica, mentre Giulia è live dal lunedì al venerdì. Paola Di Benedetto, invece, è stata per lungo tempo conduttrice di Radio Zeta e RTL 102.5; per lei, quest’anno sarà il terzo appuntamento al timone del Radio Zeta Future Hits Live.

Line-up degli Artisti al Radio Zeta Future Hits Live 2024

Sul palco si esibiranno rigorosamente dal vivo tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tra cui Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Capo Plaza, Clara, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Rhove, Ricchi e Poveri, Rose Villain, e Zerb.

Biglietti per il Radio Zeta Future Hits Live 2024

Per la terza edizione, Radio Zeta offre al pubblico un’esperienza coinvolgente, con un parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa. I biglietti per Radio Zeta Future Hits Live 2024 sono disponibili sul portale ‘Ticketone’.