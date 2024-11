Rafael Nadal lascia il tennis, l'addio dopo la sconfitta in Coppa Davis

Il campione spagnolo ha comunicato il suo addio al tennis

E’ ufficiale, Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. La notizia segna la fine di un’era per il tennis mondiale. Il campione spagnolo, che ha iniziato a giocare a fin da piccolo – anche se in realtà sognava di fare il calciatore – dopo 20 intensi anni di successi, ma anche di sfide fisiche – soprattutto quelle degli ultimi due anni, a causa degli infortuni subiti – non è più in grado di competere al massimo livello. Si tratta di un addio amaro, che è stato comunicato tramite un lungo discorso dopo l’eliminazione della Spagna ai quarti di Coppa Davis, battuta dai Paesi Bassi.

Una carriera costellata di successi

Nonostante le ultime sconfitte, Nadal ha dominato la scena del tennis mondiale per circa 20 anni. Della lista dei suoi successi – ben 92 – fanno parte 22 Slam, 36 Masters 1000, 5 Coppe Davis, 2 ori olimpici. Ad oscurare la fine di una splendida carriera c’è il fatto che la Spagna dovrà tornare a casa, mentre l’Olanda passa in semifinale. Ed è proprio dopo l’eliminazione della sua squadra dalla Coppa Davis che il 38enne ha preso la parola per dare l’annuncio. Senza girarci troppo intorno, ha detto che è chiaro che le cose non siano andate come sperava.

Rafael Nadal lascia il tennis, il discorso

Ma ha anche affermato di aver messo tutto se stesso in questo percorso. E ha tenuto ad esprimere la sua gratitudine per aver avuto l’opportunità di vivere questi ultimi giorni come professionista insieme alla squadra. Molti dei momenti più emozionanti della sua carriera li ha vissuti proprio accanto ai compagni di squadra. È stato per lui un onore e un privilegio.

Le motivazioni che lo hanno spinto al ritiro

Le motivazioni che stanno dietro a questa scelta riguardano principalmente la sua forma fisica. Rafael ha dichiarato che il suo corpo gli ha fatto comprendere di non voler più continuare a giocare a tennis, una realtà difficile ma che ha dovuto accettare. Ha sottolineato di essere un privilegiato, in quanto ha avuto la possibilità di trasformare una passione in una carriera professionale.

Si è definito fortunato per il supporto ricevuto dalla sua famiglia, dal suo team e dai suoi amici, e ha espresso la convinzione dell’importanza della continuità nelle relazioni. Riuscire a mantenere vicine le persone che gli vogliono bene ha reso la sua vita migliore. Ha sempre tenuto la famiglia al suo fianco ed ha affermato che, senza questa, tutto ciò che ha raggiunto non sarebbe stato possibile​.

L’omaggio della ITF e della RFET

Infine, ha espresso la speranza che il suo impegno fuori dal campo sia stato riconosciuto. La cosa più importante per lui è che le persone lo abbiano percepito come una brava persona. Ha concluso la sua carriera con la consapevolezza di aver incontrato molti amici, colleghi e avversari, e spera di aver lasciato un’eredità non solo sportiva, ma anche personale.

Al termine del discorso, il campione è stato celebrato celebrato dalla ITF, la Federazione Internazionale di Tennis, e della RFET, la Federazione Spagnola di Tennis.

