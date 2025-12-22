Regno Unito rientra in Erasmus+ dal 2027: riaperti gli scambi con studenti europei

Il Regno Unito rientrerà nel programma Erasmus+ a partire dal 2027, riaprendo gli scambi con i giovani europei dopo l’uscita dalla UE. L’intesa è stata ufficializzata mercoledì scorso attraverso un comunicato congiunto di Londra e Bruxelles, al termine del negoziato condotto dai team guidati dal ministro britannico Nick Thomas-Symonds e dal commissario europeo Maros Sefcovic.

L’accordo rappresenta un passaggio significativo nel percorso di “reset” delineato dal premier Keir Starmer nei mesi precedenti. Dopo le anticipazioni mediatiche, la certificazione ufficiale segna il superamento della fase post-Brexit, restituendo ai giovani britannici l’accesso a un’esperienza che per diverse generazioni ha incarnato l’idea di un’Europa senza confini.

Il programma Erasmus+ riprenderà dunque a collegare studenti e atenei del Regno Unito con il resto del continente europeo.

Le ricadute per studenti e atenei italiani

L’intesa raggiunta tra Londra e Bruxelles apre nuove prospettive anche per l’Italia, riattivando canali di scambio interrotti dopo la Brexit. La riapertura del Regno Unito a Erasmus+ dal 2027 restituisce agli studenti italiani la possibilità di accedere a programmi accademici presso università britanniche, riallacciando collaborazioni storiche che hanno formato intere generazioni.

Gli atenei italiani potranno beneficiare di questa svolta istituzionale, ampliando l’offerta formativa internazionale e consolidando partnership con istituzioni del Regno Unito. La comunità studentesca e accademica italiana attende ora ulteriori dettagli operativi per pianificare scambi e progetti didattici, consapevole che il 2027 rappresenta una scadenza concreta verso cui orientare aspettative e strategie di mobilità europea.

I negoziati e i protagonisti istituzionali

La trattativa è stata condotta dai team guidati dal ministro britannico Nick Thomas-Symonds e dal commissario europeo Maros Sefcovic. Il negoziato si è concluso con la pubblicazione di un comunicato congiunto mercoledì scorso, che certifica l’adesione del Regno Unito al programma Erasmus+ a partire dal 2027.

L’intesa si inserisce nel più ampio “reset” delineato dal premier Keir Starmer nei confronti dell’Unione europea. Questo indirizzo politico ha creato le condizioni per avviare e portare a termine il confronto tra Londra e Bruxelles, superando le divergenze emerse dopo Brexit.

Il processo ha seguito una catena decisionale istituzionale chiara, con le delegazioni che hanno lavorato per trovare punti di convergenza tecnici e politici. Il comunicato finale rappresenta l’esito formale di settimane di confronto tra le parti, sancendo ufficialmente il rientro britannico nel programma e confermando la volontà di ripristinare i legami con la comunità studentesca europea.

Le prossime tappe da seguire

L’orizzonte temporale fissato per la riapertura è il 2027, data indicata nel comunicato congiunto come termine ultimo per l’operatività dell’accordo. Da oggi a quella scadenza sarà necessario attendere ulteriori indicazioni istituzionali che definiranno modalità operative, criteri di partecipazione e procedure amministrative per studenti e atenei.

Le autorità competenti, sia a Londra sia a Bruxelles, avranno il compito di chiarire i passaggi successivi attraverso comunicazioni ufficiali dedicate. Per chi intende seguire gli sviluppi, si raccomanda di monitorare i canali della Commissione europea e del governo britannico, oltre agli aggiornamenti diffusi dalle università.

L’intesa rappresenta un punto di partenza istituzionale; ora occorre definire il quadro attuativo che renderà effettivi gli scambi.