Riforma istituti tecnici, il PD chiede al Ministero linee guida e possibile rinvio al 2027/2028

Le parlamentari Irene Manzi e Simona Malpezzi hanno presentato un’interrogazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere chiarimenti urgenti sull’attuazione della riforma degli istituti tecnici. L’iniziativa parlamentare si concentra su due aspetti critici: i nuovi quadri orario e la gestione del personale docente, con particolare attenzione all’impatto che le modifiche avranno sui percorsi formativi degli studenti.

La riforma Valditara prevede l’introduzione di nuove discipline e la profonda ristrutturazione degli insegnamenti tecnico-professionali. Questi cambiamenti, secondo le esponenti del PD, rischiano di generare disallineamenti organizzativi nelle scuole se non accompagnati da indicazioni operative precise.

Le criticità emerse riguardano soprattutto la fase di transizione: gli istituti tecnici devono riprogrammare l’intera offerta formativa senza disporre ancora di una cornice normativa completa che orienti le scelte.

L’interrogazione chiede al Ministero di fornire risposte tempestive per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare efficacemente l’anno 2026/2027, garantendo che l’innovazione non si traduca in un ostacolo burocratico per dirigenti e docenti.

La richiesta di linee guida e formazione per i docenti

Per garantire una programmazione efficace dell’anno scolastico 2026/2027, il Partito Democratico sollecita la pubblicazione di linee guida ministeriali dettagliate. Il ritardo nell’emanazione di istruzioni ufficiali coincide con la fase delle iscrizioni, rendendo complesso per le famiglie orientarsi tra le nuove offerte formative e compiere scelte consapevoli sui percorsi di studio.

L’interrogazione richiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare misure di supporto concrete e percorsi di formazione specifica per i docenti. L’obiettivo è monitorare l’impatto reale della riforma sui processi di apprendimento ed evitare che l’innovazione si trasformi in un ostacolo burocratico per il personale scolastico, garantendo al contempo uniformità interpretativa e continuità didattica nelle istituzioni coinvolte.

Gli obiettivi PNRR e l’ipotesi di rinvio al 2027/2028

Secondo Irene Manzi e Simona Malpezzi, la riforma degli istituti tecnici rischierebbe di allontanarsi dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il PNRR promuove flessibilità scolastica e personalizzazione dei percorsi, evitando tagli lineari che penalizzano la qualità formativa.

Le parlamentari del PD hanno quindi ipotizzato un possibile slittamento dell’attuazione all’anno scolastico 2027/2028. Tale rinvio consentirebbe un confronto più proficuo con i territori, permettendo alle scuole e alle direzioni regionali di definire assetti didattici più accurati.

Una tempistica più distesa ridurrebbe l’incertezza organizzativa e garantirebbe maggiore coerenza con i target previsti dal piano europeo, valorizzando il dialogo tra Ministero e comunità scolastica.