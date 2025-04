Roma, oggi il concerto a sorpresa di Achille Lauro a piazza di Spagna: ecco come partecipare

Nel cuore di Roma, a piazza di Spagna, Achille Lauro sorprende i suoi fan con un concerto improvvisato programmato per oggi 14 aprile alle 20:30. L’artista ha scelto una delle location più suggestive della capitale per presentare il suo nuovo album “Comuni mortali”, in uscita il prossimo 18 aprile. L’evento gratuito rappresenta un’occasione unica per ascoltare in anteprima i brani del disco che segue il successo del singolo “Incoscienti Giovani”, presentato all’ultimo festival di Sanremo.

La scelta di una delle piazze simbolo della città sottolinea il legame particolare dell’artista con Roma e il desiderio di condividere la sua nuova musica direttamente con il pubblico.

Annuncio sui social

“Roma, stanotte è per te“. Con queste parole Achille Lauro ha sorpreso i suoi fan attraverso le storie Instagram, rivelando l’evento a sorpresa nel cuore della capitale. Il cantante ha utilizzato i social per comunicare direttamente con il suo pubblico, specificando nella storia pubblicata questa mattina tutti i dettagli dell’appuntamento.

“Questo album è per tutti voi“, ha aggiunto riferendosi al nuovo progetto discografico “Comuni mortali” in uscita il prossimo 18 aprile, creando così un collegamento personale con i fan che avranno l’opportunità di ascoltarlo in anteprima.

Modalità di partecipazione

Per accedere al concerto gratuito di Achille Lauro è necessario essere in possesso del QR code personale. L’artista ha condiviso nelle sue storie Instagram un link specifico attraverso cui i fan possono registrarsi e ottenere il proprio codice digitale per l’ingresso a Piazza di Spagna.

Nonostante l’annuncio sia stato diffuso solo nella mattinata di oggi, i posti disponibili stanno andando rapidamente verso il sold out, testimoniando l’entusiasmo dei fan per questo evento straordinario nel cuore della capitale.

Contesto artistico e collaborazioni

Il concerto a sorpresa sarà l’occasione per presentare “Comuni mortali”, il nuovo album di Achille Lauro in uscita il 18 aprile, che segue il successo del singolo “Incoscienti Giovani” presentato all’ultimo festival di Sanremo e ancora in rotazione nelle radio. La location di piazza di Spagna non è casuale: proprio qui, nelle scorse settimane, l’artista ha girato il videoclip del suo nuovo brano “Amor”.

Durante le riprese si è verificato un momento inaspettato quando Lauro si è esibito in un improvvisato duetto con Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, interpretando insieme proprio il successo sanremese.