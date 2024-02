San Faustino (15 Febbraio): idee per la Festa dei Single

Se siete single e a San Valentino non avrete nessuno con il quale scambiare regali e cioccolatini, non disperate! Come ogni anno il 15 Febbraio potrete rimediare festeggiando San Faustino. La festa dei cuori solitari cade esattamente il giorno dopo la celebrazione degli innamorati ed è ormai consolidata nella tradizione italiana. L’anno scorso ben 65 single su 100 hanno voluto onorarla con festeggiamenti di ogni tipo: tra questi c’è chi ha deciso di rivendicare la propria solitudine amorosa, chi invece ha colto l’occasione per fare conoscenza con altri cuori solitari. Quindi chi ha detto che si festeggia solo se si è in coppia?

San Faustino (15 Febbraio): la leggenda

San Faustino è patrono di Brescia insieme a Giovita. Secondo il culto cristiano, nel 1438 i due santi apparvero sulle mura della città e aiutarono i bresciani a vincere i milanesi respingendo le palle delle cannonate a mani nude. La leggenda, invece, ha collegato San Faustino ai single in quanto si narra che si impegnasse per aiutare le giovani fanciulle a trovare il futuro marito. C’è da aggiungere, inoltre, che il nome Faustino ha origini latine propiziatorie, quindi i single aspetterebbero questo giorno nella speranza di trovare l’anima gemella.

San Faustino (15 Febbraio): come festeggiare

Ecco alcune idee creative e divertenti per festeggiare San Faustino: