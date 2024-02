RUFA, San Lorenzo Defence: scopri il videogame dedicato al quartiere romano

Nel cuore pulsante di Roma, nasce una novità videoludica che promette di rivoluzionare l’esperienza urbana: “San Lorenzo Defence”. Questo innovativo videogioco, frutto della collaborazione tra l’Accademia RUFA (Rome University of Fine Arts), l’Università La Sapienza, l’Università della Tuscia e l’azienda Sicheo, segna un punto di svolta nella modalità di esplorazione e valorizzazione del territorio attraverso il gaming.

“San Lorenzo Defence” si presenta come un gioco collaborativo “free-to-play” disponibile per dispositivi mobili, che fonde insieme elementi di Tower Defense, Real World Adventure e Action RPG. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva che, attraverso il divertimento, inviti a scoprire e a difendere i luoghi di cultura e interesse sociale dell’iconico quartiere di San Lorenzo a Roma. Tra i luoghi già implementati nel gioco troviamo il Cimitero del Verano, la Statua della Minerva, la Casa della Memoria e Porta Tiburtina, con oltre 30 siti del quartiere pronti a essere esplorati e protetti dai giocatori.

Il lancio del prototipo del gioco è stato celebrato presso l’Università La Sapienza, con una presentazione che ha visto la partecipazione di figure chiave nel panorama accademico e professionale, tra cui il professor Emanuele Panizzi di DigiLab, l’architetto Fabio Mongelli, direttore della RUFA, la professoressa Paola Vocca di Roma Tor Vergata e il ricercatore Jacopo Zuliani, mente dietro lo sviluppo dell’applicazione.

La trama di “San Lorenzo Defence” è tanto originale quanto avvincente: dalle profondità del Cimitero del Verano, zombi e creature mostruose emergono per formare un esercito deciso a conquistare il quartiere. Contrapposti a questa minaccia, gli abitanti di San Lorenzo, affiancati da studenti e associazioni locali, si uniscono in difesa della loro comunità. Tuttavia, in questo gioco l’arma vincente non è la forza bruta, ma l’amore: i nemici possono essere sconfitti solo attraverso l’uso di fiori, simboli di affetto e benevolenza.

Oltre al puro intrattenimento, “San Lorenzo Defence” si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione urbana e sociale, mirando a diventare un modello operativo per altre aree della città e per contesti urbani simili. Il gioco, infatti, esplora i linguaggi delle nuove generazioni e promuove un’interazione diretta e aperta con il quartiere, contribuendo alla sua valorizzazione e alla creazione di una comunità più coesa e consapevole.

Disponibile per il download su App Store e Google Play, “San Lorenzo Defence” si trova attualmente nella sua prima fase di sviluppo. Gli sviluppatori invitano la comunità a partecipare attivamente, scaricando l’app e fornendo feedback utili per migliorare l’esperienza di gioco. Inoltre, sono previste presentazioni nelle scuole e nei luoghi di cultura del quartiere per coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti.