Sanremo 2025: il vincitore e la classifica finale

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2025? Sabato 15 febbraio c’è stata su Rai 1 la quinta ed ultima puntata del Festival della Canzone Italiana: in questa serata si sono esibiti tutti i 29 artisti con i loro inediti. Vediamo insieme tutto nel dettaglio!

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2025? La classifica

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 è Olly ed ecco la classifica completa:

Olly – “Balorda nostalgia” Lucio Corsi – “Volevo essere un duro” Brunori Sas – “L’albero delle noci” Fedez – “Battito” Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola” Giorgia – La cura per me Achille Lauro – Incoscienti giovani Francesco Gabbani – Viva la vita Irama – Lentamente Coma_Cose_Cuoricini Bresh – La tana del granchio Elodie – Dimenticarsi alle 7 Noemi – Se t’innamori muori The Kolors – Tu con chi fai l’amore Rocco Hunt – Mille vote ancora Willie Peyote – Grazie ma no grazie Sarah Toscano – Amarcord Shablo – La mia parola Rose Villain – Fuorilegge Joan Thiele – Eco Francesca Michielin – Fango in paradiso Modà – Non ti dimentico Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Serena Brancale – Anema e core Tony Effe – Damme ‘na mano Gaia – Chiamo io chiami tu Clara – Febbre Rkomi – Il ritmo delle cose Marcella Bella – Pelle di diamante

Tutti i premi

Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo è andato a Brunori Sas per “L’albero delle noci”, mentre il premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi è andato a “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi. Il Premio della critica Mia Martini è andato a “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, mentre il premio della sala stampa radio tv e web Lucio Dalla è andato a Cristicchi. Pietro Labiola, Amministratore Delegato, ha dato il Premio TIM all’artista di questo Festival più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali TIM, ossia Giorgia.