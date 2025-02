Sanremo 2025: la classifica della prima puntata

Chi ha vinto la prima serata di Sanremo 2025? Martedì 11 febbraio è andata in scena su Rai 1 la prima puntata del Festival della Canzone Italiana: si tratta della prima edizione con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti dopo i cinque anni trionfali di Amadeus.

Tutti e 29 gli artisti in gara si sono esibiti nel corso della prima serata, esattamente come successo lo scorso anno.

Chi ha vinto la prima serata di Sanremo 2025? La top 5

Alla fine della puntata è stata svelata la classifica, ma solo con la top 5 non in ordine e non con tutti gli artisti al completo:

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Giorgia – “La cura per me”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Ecco invece gli altri artisti che si sono esibiti con i relativi titoli dei brani che sono in gara:

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Irama – “Lentamente”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Olly – “Balorda nostalgia”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Serena Brancale – “Anema e core”

Modà – “Non ti dimentico”

Clara – “Febbre”

Fedez – “Battito”

Bresh – “La tana del granchio”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Joan Thiele – “Eco”

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Il riassunto della puntata

Oltre alle 29 esibizioni degli artisti in gara come ospite speciale abbiamo visto Jovanotti che ha cantato “L’ombelico del mondo”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, un medley (“I love you baby”, “Fuori onda”, “A te”) e “Un mondo a parte”. Inoltre Noa e Mira Awad hanno proposto “Imagine” di John Lennon come simbolo di pace e per l’occasione questa perfomance è stata anticipata da un video messaggio di Papa Francesco: per la prima volta il Pontefice è apparso nella famosa manifestazione di mamma Rai.

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio si esibiranno la metà degli artisti Big e poi ci saranno le semifinali delle Nuove Proposte in testa della puntata, quindi vedremo sfidarsi Alex Wyse, Settembre, Maria Tomba e Vale LP e Lil Jolie. Solo due di loro passeranno alla finale di giovedì 13 febbraio in cui verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo per la sezione Giovani.