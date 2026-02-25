Sanremo 2026, seconda serata: Achille Lauro co-conduttore, 15 big e duelli tra nuove proposte

Mercoledì 25 febbraio 2026, il Teatro Ariston ospita la seconda serata del 76° Festival di Sanremo. Dopo il debutto che ha visto esibirsi tutti e 30 gli artisti in gara, con Ditonellapiaga ad aprire le danze, Carlo Conti e Laura Pausini guidano il secondo appuntamento della kermesse post-Olimpiadi Milano Cortina.

Stasera salgono sul palco soltanto 15 big, selezionati per il secondo ascolto. A decretare le sorti delle canzoni sarà una votazione combinata al 50% tra il televoto del pubblico da casa e la giuria delle radio. Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica che però genererà suspense: saranno comunicati soltanto i nomi delle prime cinque canzoni, senza alcun ordine di piazzamento.

La scaletta completa dei big resta in aggiornamento e sarà resa nota solo a ridosso dell’inizio dello show, mantenendo alta l’attesa.

I co-conduttori e i momenti di spettacolo

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini, Achille Lauro sale sul palco dell’Ariston in una veste inedita: quella di co-conduttore per l’intera serata. Dopo l’esperienza nell’arena di Verona in chiusura delle Olimpiadi invernali, l’artista ha accettato l’invito sottraendo tempo alla preparazione del tour. Conti lo ha definito capace di “leggerezza e intelligenza”, qualità che promettono di arricchire il racconto della gara.

Accanto a lui, Lillo Petrolo porta sul palco il suo estro comico – questa volta senza il compagno di sempre Greg – mentre Pilar Fogliati annuncia di portare “tutti i miei alter ego”, figure già apparse nel film Romantiche da lei scritto, diretto e interpretato. Ogni personaggio interverrà “nei momenti più giusti”, iniettando ironia e versatilità tra un’esibizione e l’altra.

La seconda serata si arricchisce così di incursioni teatrali e gag, elementi che affiancano la musica e trasformano lo show in uno spettacolo a 360 gradi.

I duelli delle nuove proposte

Il cuore giovane della serata tra sfide dirette e stili diversi

La seconda serata accende i riflettori sui quattro artisti delle Nuove proposte, guidati sul palco da Gianluca Gazzoli. Si affrontano in due duelli diretti: da una parte Nicolò Filippucci contro il trio Blind, El Ma & Soniko, dall’altra Angelica Bove contro Mazzariello. I primi due provengono da Sanremo Giovani, gli altri due da Area Sanremo, rappresentando percorsi paralleli che convergono sull’Ariston.

Filippucci porta sul palco Laguna, brano malinconico su una relazione finita, mentre Bove propone Mattone, tra sogni e resilienza. Mazzariello presenta Manifestazione d’amore, sfidando il trio urban/rap che punta sull’energia di Nei miei DM.

Il voto è ecumenico: televoto pubblico, giuria sala stampa/tv/web e giuria radio. I due più votati accedono alla terza serata, gli altri due vengono eliminati, rendendo ogni esibizione decisiva.

Gli ospiti sportivi tra Olimpiadi e Paralimpiadi

Sul palco della seconda serata saliranno le campionesse olimpiche Arianna Fontana, detentrice del record italiano di medaglie nello short track, Francesca Lollobrigida, oro nel pattinaggio di velocità, e Lisa Vittozzi, trionfatrice nello sci di fondo. Accanto a loro, i protagonisti paralimpici Giacomo Bertagnolli, sciatore alpino con otto medaglie all’attivo, insieme alla sua guida Andrea Ravelli, e Giuliana Turra, stella del curling in carrozzina.

La presenza di questi atleti trasforma il Festival in un ponte simbolico: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si sono appena concluse, mentre i Giochi Paralimpici scatteranno il 6 marzo. Sanremo celebra così i successi recenti e introduce le sfide imminenti, unendo in un’unica cornice l’eccellenza sportiva olimpica e paralimpica.

Le esibizioni fuori dall’Ariston

Il Festival si espande oltre il teatro e coinvolge l’intera città. Max Pezzali si esibirà dalla nave Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo, portando performance a tema in ogni serata della kermesse. Dal Suzuki Stage allestito in piazza Colombo arriverà invece Bresh, che animerà il pubblico con un set live.

Questi appuntamenti trasformano Sanremo in un grande palcoscenico a cielo aperto, moltiplicando i punti di incontro tra artisti e pubblico e alimentando l’atmosfera di festa che attraversa il centro ligure durante tutta la settimana del Festival.

La guida alla visione: tv, streaming e radio

La seconda serata va in onda su Rai 1 a partire dalle 20.40, con la possibilità di seguirla in diretta o recuperare i momenti salienti attraverso RaiPlay, sia in streaming sia on demand. Per chi preferisce l’ascolto radiofonico, Rai Radio 2 trasmette il racconto live direttamente dall’Ariston con Ema Stokholma e Gino Castaldo, offrendo un’esperienza immersiva anche senza video. Ogni piattaforma garantisce copertura completa per non perdere esibizioni, classifiche e colpi di scena.