Sanremo 2026, terza serata: Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti, 15 big in gara all'Ariston

Giovedì 26 febbraio va in onda la terza serata del 76° Festival di Sanremo. L’appuntamento è alle 20:40 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con chiusura prevista intorno all’1:10.

Sul palco del Teatro Ariston saliranno i restanti 15 Big tra i 30 in gara, quelli che non si sono esibiti mercoledì 25 febbraio durante la seconda serata.

Alla conduzione torna Carlo Conti, affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini e dalla top model Irina Shayk. La serata si arricchisce con due super ospiti musicali: Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Il pubblico da casa può partecipare votando il proprio artista preferito attraverso il televoto, che influenzerà la classifica provvisoria aggiornata al termine della serata.

I quindici big in gara: chi sale sul palco

Sul palco dell’Ariston saliranno questa sera quindici artisti che completano il roster dei trenta Big in gara dopo la seconda serata di mercoledì. A esibirsi saranno:

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassman

Luchè

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

La lineup riunisce veterani della musica italiana, artisti emergenti e nomi legati alle nuove generazioni, garantendo un mix di stili che spaziano dal pop al rap.

L’ordine di uscita: quando sarà comunicato

La scaletta definitiva con l’ordine di esibizione verrà svelata da Carlo Conti durante la conferenza stampa mattutina al Roof del Teatro Ariston, poche ore prima dell’inizio della diretta, mantenendo vivo l’elemento sorpresa.

La sfida delle nuove proposte: finalissima e voto

Questa sera si chiude il cerchio per le Nuove Proposte con la finalissima tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. I due giovani artisti si contenderanno la vittoria davanti al pubblico dell’Ariston e a quello da casa, che potrà influire attivamente sul risultato attraverso il televoto.

La giuria che decreterà il vincitore è composta al 50% dal televoto del pubblico e al 50% dalla giuria delle Radio, garantendo un equilibrio tra consenso popolare e giudizio degli addetti ai lavori. Il nome del vincitore sarà proclamato nel corso della serata, chiudendo così una fase cruciale del festival che storicamente ha lanciato carriere di successo. Per gli studenti e gli appassionati di musica emergente, si tratta di un momento da non perdere per scoprire chi potrebbe essere il prossimo protagonista della scena musicale italiana.

La classifica provvisoria e cosa aspettarsi

Al termine della seconda serata di mercoledì 25 febbraio, la classifica provvisoria del Festival vede ai primi cinque posti Tommaso Paradiso, LDA e Aka7Even, Nayt, Fedez e Masini, ed Ermal Meta. Si tratta però di posizioni temporanee, destinate a cambiare con l’ingresso dei voti della terza serata.

Stasera, infatti, le esibizioni dei restanti 15 Big in gara modificheranno gli equilibri, ridisegnando la graduatoria generale. Il meccanismo di voto, che combina al 50% il televoto del pubblico da casa e al 50% la giuria delle Radio, premierà nuovi artisti e potrebbe riservare sorprese.

Per chi vuole incidere sul risultato, il televoto è aperto durante e dopo le esibizioni. Seguire la diretta permette di assistere in tempo reale ai cambiamenti e scoprire chi conquisterà i favori di pubblico e critica.