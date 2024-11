La Sapienza di Roma tra le 50 migliori università del mondo con 4 primati italiani

Università Sapienza tra le migliori al mondo in 4 discipline

Per la classifica Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, una valutazione annuale delle migliori università al mondo suddivisa per singole discipline accademiche, la Sapienza di Roma si è posizionata tra le prime 50 università a livello globale in quattro specifiche aree. La classifica viene pubblicata dalla ShanghaiRanking Consultancy, un’organizzazione indipendente. In base ai risultati di questa edizione, l’università romana occupa le seguenti posizioni nelle seguenti discipline.

Il 12º posto per quanto riguarda la Fisica

Il 20° posto in fatto di Ingegneria Aerospaziale

Il 31º posto in Farmacia e scienze farmaceutiche

Il 47º posto in Automation & Control

La soddisfazione della rettrice Antonella Polimeni

La Sapienza ha ottenuto cinque primati italiani, quattro dei quali assoluti, nelle discipline di Fisica, Ingegneria delle telecomunicazioni (76-100), Ecologia (101-150), Psicologia (101-150) e Biologia umana (101-150, a pari merito con Milano e Padova). La rettrice Antonella Polimeni, soddisfatta dei risultati ottenuti dell’ateneo, ringraziando chi ha reso possibile questo successo ha commentato che il merito è dovuto all’eccellenza dei suoi ricercatori e all’impegno di tutta la comunità.

Ha anche aggiunto che “L’ateneo è orgoglioso della performance ottenuta in questa classifica, così come in quella generale di metà agosto a cura della stessa organizzazione, che ha visto la Sapienza per il terzo anno consecutivo in vetta, collocandosi come prima e unica università italiana nella fascia 101-150” nella classifica generale Academic ranking of world universities (Arwu).

Cosa valuta la Shanghai Global Ranking of Academic Subjects

ShanghaiRanking ha iniziato a pubblicare classifiche mondiali per singole materie accademiche nel 2009, ma è stato nel 2017 che ha introdotto una metodologia avanzata con il Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). La GRAS 2024 valuta 55 discipline accademiche raggruppate in cinque aree principali: Scienze naturali, Ingegneria, Scienze della vita, Scienze mediche e Scienze sociali. E include più di 1.900 università selezionate su circa 5.000 istituzioni di 96 paesi. Leclassificazioni GRAS si fondano su indicatori oggettivi e dati di terze parti. In particolare, vengono considerate cinque principali categorie di valutazione: qualità della facoltà, della produzione scientifica, della rilevanza e dell’impatto della ricerca, le eventuali collaborazioni internazionali e i premi accademici ricevuti.

Tor Vergata prima in Italia in Scienze inferimieristiche

Anche l’Università di Tor Vergata ha ottenuto un risultato eccellente: si è classificata prima in Italia e settima in Europa nel campo delle Scienze infermieristiche. Contento di questo risultato il rettore Nathan Levialdi Ghiron, che ha dichiarato come un tale successo sia merito dell’eccellenza e dell’impegno costante dell’Ateneo nell’offrire un’istruzione di alta qualità e nel promuovere la ricerca. Grande soddisfazione per il fatto di vedere riconosciuto il lavoro svolto non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

I risultati delle altre università italiane

Che dire delle altre università italiane? Oltre la Sapienza e Tor Vergata, anche altre atenei si sono portati a casa interessanti riconoscimenti. La Federico II di Napoli, ad esempio, ha conquistato il terzo posto in fatto di Farmacia e Scienze farmaceutiche; sesto posto, ma questa volta nell’insegnamento delle Scienze politiche, per la European University Institute di Fiesole (Firenze). Questa edizione ha visto l’ingresso in classifica dell’Università di Pisa, che si è piazzata al 48° posto per la facoltà di Veterinaria. Il 48° posto, ma in Public Administration, è spettato alla Scuola Superiore Sant’Anna, sempre in Toscana. 30° posto per la facoltà di Farmacia e 34° per Veterinaria per l’Università Statale di Milano; 28° posto in Water Resources e 44° in Scienze agrarie per l’Università di Padova e 25° posto in classifica per ingegneria aerospaziale per il Politecnico di Torino.

Foto Apertura di Kelly via Pexels