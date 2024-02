Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2024

Festival di Sanremo 2024: la finale

Siamo davvero arrivati alla fine della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio2 è andato in scena il Festival della Canzone Italiana, il quinto ad opera del conduttore Amadeus che porta a Sanremo ben 30 artisti in gara. Ma chi si esibirà nella quinta ed ultima puntata in cui ci sarà l’esibizione e quale sarà l’ordine di uscita?

Festival di Sanremo 2024: scaletta finale

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti:

Nek e Renga – Pazzo di te

Big Mama – La rabbia non ti basta

Gazzelle – Tutto qui – Onda alta

Il Volo – Capolavoro

Loredana Bertè – Pazza

Negramaro – Ricominciamo tutto

Mahmood – Tuta gold

Santi Francesi – L’amore in bocca

Diodato – Ti muovi

Fiorella Mannoia – Mariposa

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Irama – Tu no

Ghali – Casa mia

Annalisa – Sinceramente

Angelina Mango – La noia

Geolier – I p’me, tu p’te

Emma – Apnea

Il Tre – Fragili

Ricchi & Poveri – Ma non tutta la vita

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Maninni – Spettacolare

La Sad – Autodistruttivo

Mr Rain – Due altalene

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Sangiovanni – Finiscimi

Clara – Diamanti grezzi

Bnkr44 – Governo Punk

Rose Villain – Click Boom!

Ricordiamo che a votare le singole esibizioni saranno tutte e tre le componenti di voto: la Giuria delle radio, il televoto del pubblico da casa e la Giuria della Sala Stampa, Tv e web. A fine serata ci sarà la classifica provvisoria con il nome del vincitore del Festival di Sanremo 2024 e i relativi premi della critica Mia Martini, Lucio Dalla, Sergio Bardotti (miglior testo) e Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale).

Tutte le classifiche

Ecco le classifiche delle altre serate:

Prima serata:

Loredana Bertè – Pazza – L. Bertè, L. Chiaravalli, A. Bonomo e A. Pugliese

Angelina Mango – La noia A. Mango, Madame e Dardust

Annalisa – Sinceramente – Annalisa, D. Simonetta, P. Antonacci e S. Tognini

Diodato – Ti muovi – Diodato

Mahmood – Tuta gold – Mahmood, J. Ettorre e F. Catitti

Seconda serata:

Geolier – I p’ me, tu p’ te – Geolier, D. Simonetta, P. Antonacci, D. Totaro, F. D’Alessio, G. Petito e Michelangelo

Irama – Tu no

Annalisa – Sinceramente – Annalisa, D. Simonetta, P. Antonacci e S. Tognini

Loredana Bertè – Pazza – L. Bertè, L. Chiaravalli, A. Bonomo e A. Pugliese

Mahmood – Tuta gold – Mahmood, J. Ettorre e F. Catitti