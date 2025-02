Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2025

Festival di Sanremo 2025: la finale

Boom di ascolti in assoluto per la quarta puntata della 75esima edizione del Festival di Sanremo che ha superato qualsiasi tipo di record nella storia della manifestazione canora di mamma Rai: l’appuntamento di venerdì 14 febbraio ha totalizzato 13 milioni 575 mila spettatori con il 70,8 per cento di share di share (Total Audience). Ricordiamo che nella penultima serata si sono esibiti tutti i 29 artisti Big in gara con la gara delle Cover che è stata vinta da Giorgia e Annalisa con “Skyfall” di Adele. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci dall’ultimo appuntamento.

Leggi anche: Sanremo 2025: la classifica della serata Cover

Festival di Sanremo 2025: scaletta ultima puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, con le apparizioni dei vari ospiti minuto per minuto:

20.46 Gabry Ponte apre la serata con “Tutta l’Italia”

20.49 Carlo Conti presenta la serata

20.54 Francesca Michielin – “Fango in Paradiso” – 01

20.59 Ingresso Alessandro Cattelan

21.01 Willie Peyote – “Grazie ma no grazie” – 02

21.07 Ingresso Alessia Marcuzzi

21.09 Marcella Bella – “Pelle diamante” – 03

21.14 Bresh – “La tana del granchio” – 04

21.25 Modà – “Non ti dimentico” – 05

21.31 Rose Villain – “Fuorilegge” – 06

21.37 Tony Effe – “Damme ‘na mano” – 07

21.42 Clara – “Febbre” – 08

21.53 Serena Brancale – “Anema e core” – 09

21.58 Brunori Sas – “L’albero delle noci” – 10

22.04 Sul palco Alberto Angela che presenta Ulisse – I luoghi di Montalbano

22.07 Francesco Gabbani – “Viva la vita” – 11

22.13 Noemi – “Se t’innamori muori” – 12

22.19 Rocco Hunt – “Mille vote ancora” – 13

22.29 Tedua canta “Bagagli” dal Suzuki Stage

22.34 The Kolors – “Tu con chi fai l’amore” – 14

22.40 Olly – “Balorda nostalgia” – 15

22.51 Antonello Venditti riceve il premio alla carriera e canta “Amici mai” e “Ricordati di me”

23.05 Secondo ingresso Alessia Marcuzzi

23.07 Achille Lauro – “Incoscienti giovani” – 16

23.14 Coma_Cose – “Cuoricini” – 17

23.19 Giorgia – “La cura per me” – 18

23.31 I Planet Funk cantano “Nights in white satin” dalla nave Costa Toscana

23.40 Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola” – 19

23.46 Sul palco Edoardo Bove

23.49 Elodie – “Dimenticarsi alle 7” – 20

23.59 Lucio Corsi – “Volevo essere un duro” – 21

00.06 Irama – “Lentamente” – 22

00.13 Sul palco Vanessa Scalera presenta “Imma Tataranni”

00.16 Fedez – “Battito” – 23

00.22 Terzo ingresso Alessia Marcuzzi

00.29 Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola” – 24

00.36 Joan Thiele – “Eco” – 25

00.42 Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore” – 26

00.53 Gaia – “Chiamo io chiami tu” – 27

00.59 Rkomi – “Il ritmo delle cose” – 28

01.04 Sarah Toscano – “Amarcord” – 29

01.11 Sul palco Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio

01.16 Annuncio classifica dal 29° al 6° posto

01.20 Annuncio 5 finalisti

01.30 Mahmood presenta “Sottomarini”

01.37 Bianca Balti consegna i premi per Miglior Testo e Miglior Componimento Musicale

01.42 Carlo Conti legge i premi della Critica e Sala Stampa

01.47 Proclamazione 5°, 4° e 3° classificato

01.52 Proclamazione Vincitore Sanremo 2025

Gli ascolti della quarta puntata

Vediamo invece quali sono stati gli ascolti della quarta puntata del Festival di Sanremo 2025 nel dettaglio: