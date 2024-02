Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024

Festival di Sanremo 2022: la prima puntata

Torna Amadeus alla conduzione della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio, in diretta in prima serata su Rai1, Rai Play, Rai Italia e Radio2 torna il Festival della Canzone Italiana, il quinto ad opera del conduttore che porta a Sanremo ben 30 artisti in gara. Ma chi si esibirà nella seconda puntata e quale sarà l’ordine di uscita?

Festival di Sanremo 2024: scaletta seconda puntata

Ecco l’ordine di uscita ufficiale dei cantanti, con le apparizioni dei vari ospiti:

20:45 inizio serata – Amadeus e Fiorello esterno palco Ariston

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole presentato da Ghali

Nek e Renga – Pazzo di te presentati da La Sad

21:09 momento Olimpiadi Milano Cortina 2026

21:21 Giorgia

Alfa – Vai! presentato da Mr Rain

Dargen D’Amico – Onda alta presentato da Diodato

Il Volo – Capolavoro presentati da Rose Villain

21:59 Giorgia – Momento Musicassette

Gazzelle – Tutto qui presentato da Bnkr44

22:11 Giovanni Allevi

22:30 Omaggio Romagna Mia

Emma – Apnea presentata da Santi Francesi

22:47 Suzuki Stage – Esibizione Rosa Chemical

Mahmood – Tuta gold presentato da Alessandra Amoroso

23:06 Aneddoti Giorgia

Big Mama – La rabbia non ti basta presentata da Il Tre

23:17 John Travolta

23:38 collegamento Costa Smeralda – Bob Sinclar

The Kolors – Un ragazzo una ragazza presentati da Angelina Mango

23:56 Giorgia

Geolier – I p’me, tu p’te presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè – Pazza presentata da Sangiovanni

00:35 cast Mare Fuori

Annalisa – Sinceramente presentata da Maninni

00:51 premiazione Gaetano Castelli

Irama – Tu no presentato da Ricchi & Poveri

Clara – Diamanti grezzi presentata da Negramaro

01:21 discesa Paola&Chiara con Daniele Cabras e Mattia Stanga

01:30 Leo Gassmann

01:43 Amadeus e Giorgia vanno all’Aristonello

Le canzoni in gara

Ecco invece il cast dei 15 Big che si esibiranno stasera con i titoli dei brani e gli autori: