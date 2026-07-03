Semestre aperto medicina, piattaforma CRUI-MUR: 217mila accessi in 48 ore

La piattaforma gratuita dedicata alla preparazione degli studenti del Semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria ha registrato un successo immediato. In meno di 48 ore dal lancio sono stati contabilizzati 217.560 accessi, 287.760 pagine visitate e 3.495 utenti registrati, numeri che testimoniano l’interesse diffuso tra i futuri candidati.

L’iniziativa è promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e realizzata attraverso il Consorzio interuniversitario CISIA. Lo strumento, completamente gratuito, è pensato per affiancare le lezioni universitarie e le attività predisposte dagli atenei, offrendo agli studenti risorse concrete per sostenere il percorso di preparazione verso i test di ammissione.

La piattaforma e le funzionalità didattiche

La piattaforma gratuita mette a disposizione contenuti didattici strutturati, strumenti di autovalutazione e simulazioni d’esame pensati per affiancare le lezioni universitarie e le attività predisposte dagli atenei. L’obiettivo è accompagnare gli studenti nella preparazione al Semestre aperto, offrendo un supporto concreto e mirato alle prove di accesso.

Sul sito sono già disponibili esercizi e verifiche sui programmi di chimica, fisica e biologia della scuola secondaria di secondo grado. Questi materiali consentono di colmare eventuali lacune e di consolidare le basi necessarie per affrontare i contenuti universitari con maggiore sicurezza.

La piattaforma si caratterizza per la completa gratuità e per la qualità dei contenuti, garantiti dalla collaborazione tra CRUI, MUR e CISIA. Gli strumenti proposti rispondono a un’esigenza concreta: fornire agli studenti un percorso di preparazione graduale e strutturato, integrando risorse già offerte dagli atenei senza sostituirle.

Le tempistiche e i contenuti in arrivo

A breve saranno pubblicati i moduli formativi relativi alle materie già coperte dagli esercizi disponibili, completando così l’offerta didattica della piattaforma. Con l’avvio ufficiale del Semestre aperto, inoltre, saranno messe a disposizione esercitazioni strutturate sui Syllabus di biologia, fisica, chimica e propedeutica biochimica per l’anno accademico 2026/2027, garantendo pieno allineamento ai contenuti previsti per le prove d’accesso.

Le simulazioni degli esami di profitto replicheranno fedelmente la tipologia di domande e la durata delle prove ufficiali, consentendo agli studenti di verificare il proprio livello di preparazione in condizioni realistiche e di familiarizzare con il formato valutativo.

L’ecosistema istituzionale e il progetto MOOD

L’iniziativa conferma l’impegno congiunto di MUR e CRUI nel fornire agli studenti strumenti gratuiti di elevata qualità. La piattaforma si affianca al progetto MOOD, attivo dal 2024 e promosso dalle Conferenze permanenti dei Corsi di laurea magistrale in Medicina e Odontoiatria, rafforzando l’ecosistema di risorse disponibili per la preparazione. L’obiettivo dichiarato è accompagnare gli studenti con una preparazione graduale e consapevole nel percorso di accesso all’università.