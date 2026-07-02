Semestre filtro di medicina, la piattaforma gratuita Crui-Mur con esercizi e simulazioni d'esame

È online la piattaforma www.semestreaperto-medodovet.it, strumento completamente gratuito ideato per affiancare le lezioni del primo semestre di Medicina e dei corsi affini. L’iniziativa è promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) in collaborazione con il ministero dell’Università e della Ricerca, mentre la realizzazione tecnica è affidata al consorzio interuniversitario Cisia.

Lo scopo principale della piattaforma è consentire agli studenti di autovalutare le proprie conoscenze in ingresso prima dell’avvio del semestre filtro. Al momento sono già disponibili esercizi e verifiche che coprono i programmi di chimica, fisica e biologia della scuola secondaria superiore, offrendo così un punto di riferimento concreto per misurare il livello di partenza e individuare eventuali lacune da colmare.

La gratuità dello strumento rappresenta un valore aggiunto per tutti gli iscritti, garantendo pari opportunità di preparazione indipendentemente dalle risorse economiche personali.

Le funzionalità disponibili: esercizi, verifiche e simulazioni d’esame

La piattaforma www.semestreaperto-medodovet.it mette a disposizione contenuti organizzati per fasi successive. Già online si trovano esercizi e verifiche su chimica, fisica e biologia della scuola secondaria, pensati per misurare il livello di partenza e individuare eventuali lacune prima dell’avvio delle lezioni universitarie.

Nei prossimi giorni verranno caricati moduli formativi interattivi. Con l’inizio del semestre accademico 2026/27 saranno disponibili esercitazioni basate sui syllabus ufficiali, cioè sulle stesse unità didattiche che saranno oggetto d’esame. Gli studenti potranno così allenare le competenze richieste in modo mirato, seguendo il programma effettivo del corso.

La piattaforma offrirà inoltre simulazioni complete degli esami di profitto, riproducendo tipologia di domande e durata reale della prova. Questo permetterà di verificare il grado di preparazione e abituarsi al formato d’esame, riducendo l’ansia da prestazione e migliorando la gestione del tempo durante la verifica.

Le criticità del primo anno: la prova di fisica e i tassi di promozione

Il primo anno del semestre filtro ha messo in luce un dato critico: la preparazione teorica da sola non basta per superare gli esami. La prova di Fisica, in particolare, ha fatto registrare percentuali di promossi estremamente basse, comprese tra il 10 e il 15% nelle sessioni sostenute a dicembre. I numeri hanno reso evidente la necessità di affiancare allo studio sui manuali un allenamento pratico costante.

Di fronte a questi risultati, il ministero dell’Università ha dovuto organizzare una sessione straordinaria di recupero tra gennaio e febbraio, per consentire agli studenti di riprovare l’esame. La misura è stata un intervento d’urgenza, ma ha confermato la volontà di non lasciare indietro chi ha incontrato difficoltà.

La risposta istituzionale al problema è stata duplice: da un lato, l’introduzione delle esercitazioni obbligatorie nei syllabus ufficiali, per garantire che gli studenti acquisiscano competenze applicative già durante le lezioni; dall’altro, la creazione di strumenti operativi come la piattaforma Crui-Mur, pensata per sostenere l’allenamento strutturato e l’autoverifica nel corso dell’intero semestre.

L’integrazione con i syllabus 2026/27 e il progetto Mood

La piattaforma si inserisce in un quadro normativo aggiornato: i nuovi syllabus 2026/27 di Medicina prevedono infatti l’inserimento delle esercitazioni come attività obbligatoria, con particolare attenzione a discipline come Fisica. L’obiettivo è garantire agli studenti un allenamento strutturato, coerente con le modalità d’esame.

Lo strumento non rappresenta un’iniziativa isolata, ma si affianca agli strumenti già operativi del progetto Mood, lanciato nel 2024 dalle Conferenze permanenti dei corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria. Questa continuità permette di uniformare preparazione e verifiche su scala nazionale, integrando risorse già consolidate con le nuove esigenze didattiche emerse dal primo anno accademico del semestre filtro.