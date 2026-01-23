Semestre filtro medicina, appelli di recupero tra gennaio e febbraio 2026: date e scadenze

Il percorso verso la Facoltà di Medicina e Chirurgia entra nella fase conclusiva del semestre filtro. Tra fine gennaio e febbraio 2026, gli atenei italiani attivano gli appelli straordinari destinati al recupero dei debiti formativi in Fisica, Chimica e Biologia.

Su una platea di circa 10.000 candidati iscritti al semestre aperto, poco più di 7.000 hanno già conseguito la sufficienza in tutte e tre le discipline fondamentali.

Per i restanti studenti, le prossime settimane rappresentano un passaggio obbligato. Il superamento degli esami mancanti costituisce infatti la condizione imprescindibile per procedere all’immatricolazione formale al corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Chi avrà già superato almeno una delle prove del semestre aperto potrà confermare la propria iscrizione e, contemporaneamente, richiedere il riconoscimento dei crediti formativi maturati in percorsi accademici precedenti, ottimizzando il piano di studi.

La gestione degli appelli straordinari è affidata all’autonomia dei singoli atenei, generando un mosaico di scadenze lungo la penisola. All’Università Federico II di Napoli la finestra è concentrata tra il 22 e il 26 gennaio, mentre l’Università Statale di Milano ha strutturato tre appelli: fine gennaio (26–29), metà febbraio (9–13) e una sessione conclusiva il 25–26 febbraio.

A Roma, La Sapienza non ha ancora comunicato i dettagli operativi, rimandando a successive note. Tor Vergata, invece, ha fissato tre date mirate esclusivamente per Fisica.

In Toscana, l’Università di Firenze si distingue per un approccio integrato: le prove si svolgeranno il 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, affiancate da 12 ore di recupero online con peer tutoring. A Siena, gli appelli partiranno già il 29 gennaio.

In Veneto, Padova ha pianificato tre sessioni principali (6, 20 e 27 febbraio) per Biologia e Chimica, traslando Fisica nei giorni immediatamente successivi. A Ferrara ogni disciplina avrà date dedicate lungo tutto febbraio, mentre Bologna scioglierà la riserva il 26 gennaio.

In Sardegna, Cagliari ha ripartito rigidamente il calendario: inizio e metà febbraio per Fisica, con date alternate per le materie biologiche e chimiche. È fondamentale consultare il sito della propria università per prenotazioni e modalità operative.

Le scadenze ministeriali e le opzioni di iscrizione

Il Ministro dell’Università Anna Maria Bernini ha definito il semestre filtro una riforma strutturale che sposta la selezione all’interno dell’accademia, superando i test d’ingresso tradizionali. Circa 25.000 studenti sono stati collocati in graduatoria e hanno tempo fino al 28 febbraio per sanare i debiti formativi nelle tre discipline fondamentali.

Il 28 gennaio segna un primo snodo decisivo: saranno pubblicate le graduatorie definitive, che permetteranno a ciascun candidato di verificare il proprio posizionamento e valutare concretamente le proprie possibilità.

Da quel momento si apre una finestra cruciale di soli tre giorni: entro il 31 gennaio è possibile presentare domanda di iscrizione ai corsi affini, tra cui Biotecnologie, Farmacia e Scienze Biologiche, opzione strategica per chi non rientra nei posti disponibili per Medicina.

Per chi non supera il semestre filtro o sceglie di orientarsi diversamente, il sistema garantisce una rete di sicurezza fino al 6 marzo. Entro questa data è consentito immatricolarsi ad altri corsi di laurea anche oltre le scadenze ordinarie, assicurando che nessuno perda l’anno accademico per aver tentato l’accesso a Medicina.

Le azioni immediate per gli studenti