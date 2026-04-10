Social network, l'89,3% dei giovani europei li usa: Italia indietro all'80,3%

Nel 2025 l’utilizzo dei social network tra i giovani europei ha raggiunto una diffusione prossima alla saturazione. I dati Eurostat rilevano che l’89,3% dei cittadini di età compresa tra 16 e 29 anni nell’Unione europea dichiara di utilizzare piattaforme social, una quota nettamente superiore al 67,3% registrato sull’intera popolazione.

Il divario di oltre 22 punti percentuali tra le due fasce evidenzia quanto l’adozione di questi strumenti sia ormai strutturale tra le nuove generazioni.

Il fenomeno appare ampio e stabile in quasi tutti gli Stati membri: in 19 Paesi su 27 oltre il 90% dei giovani è attivo sui social network. Questo dato sottolinea come l’uso di tali piattaforme sia divenuto una componente ordinaria della vita digitale giovanile nel contesto europeo, senza differenze sostanziali tra le diverse aree geografiche del continente.

L’Italia in coda tra i grandi Paesi

L’Italia si colloca in fondo alla classifica europea per diffusione dei social tra i giovani: solo l’80,3% dei cittadini tra 16 e 29 anni dichiara di utilizzare queste piattaforme, un valore nettamente inferiore alla media Ue dell’89,3%.

Il divario di quasi 9 punti percentuali rappresenta una delle distanze più ampie tra i grandi Paesi membri.

Nel confronto con altre nazioni di dimensioni e struttura economica simile, l’Italia risulta ultima. Solo Germania (84,2%) e Lussemburgo (84,8%) registrano percentuali comparabili nella fascia bassa della graduatoria, ma comunque superiori a quella italiana di oltre 3-4 punti.

Rispetto ai leader europei come Cipro, Repubblica Ceca o Danimarca, dove la diffusione supera il 96%, il ritardo italiano si attesta su circa 16-18 punti percentuali.

Questo posizionamento evidenzia una penetrazione meno capillare dei social network tra i giovani italiani rispetto a contesti socioeconomici analoghi, segnalando una peculiarità nazionale nel panorama digitale europeo.

Il divario generazionale tra giovani e popolazione totale

L’analisi Eurostat evidenzia differenze significative tra generazioni nell’uso dei social network. In diversi Paesi dell’Est e del Centro Europa il gap tra giovani e popolazione totale supera i 25 punti percentuali: la Croazia registra oltre 29 punti di distacco, l’Austria 28,2 e la Polonia 27,2.

Questi dati indicano una concentrazione dell’uso delle piattaforme social principalmente tra i 16-29enni.

I Paesi nordici presentano un quadro differente, con una diffusione più omogenea tra le fasce d’età. In Danimarca la differenza è di poco superiore ai 7 punti percentuali, segnalando una penetrazione più uniforme dei social network anche nelle generazioni più adulte.

Questo contrasto geografico riflette modelli diversi di adozione tecnologica all’interno dell’Unione europea.

Le posizioni di vertice in Ue

Ai vertici della classifica europea si collocano Cipro con il 98,3% dei giovani tra 16 e 29 anni attivi sui social, seguito dalla Repubblica Ceca al 97,2%, dalla Danimarca al 96,9% e dalla Finlandia al 96,6%.

Questi valori, prossimi alla saturazione totale, confermano una diffusione ormai strutturale delle piattaforme social nelle fasce giovanili di questi Paesi, dove l’uso delle reti digitali è diventato parte integrante della vita quotidiana.