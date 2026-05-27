Concerti Baby K 2026: date, biglietti e scaletta del tour nei club italiani

Baby K torna dal vivo nel 2026 con un nuovo tour nei club italiani, un format che permetterà ai fan di vivere un’esperienza ravvicinata con l’artista. L’annuncio arriva dopo anni di successi costruiti su singoli estivi e collaborazioni che hanno conquistato le classifiche, confermando la cantante tra le voci più riconoscibili del panorama urban pop italiano.

Rispetto alle precedenti esibizioni nei palasport e nei festival estivi, questa tournée promette momenti più intimi e coinvolgenti, con produzioni sceniche adattate ai luoghi. Per gli studenti e i giovani fan, si tratta di un’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno accompagnato estati e playlist quotidiane, in location più raccolte.

Il tour 2026 di Baby K tocca diverse città italiane in un calendario che si sviluppa tra primavera ed estate. Di seguito l’elenco completo delle date ufficialmente confermate:

25 maggio 2026 – Milano – Mediolanum Forum

28 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

1 giugno 2026 – Napoli – PalaPartenope

5 giugno 2026 – Torino – Pala Alpitour

8 giugno 2026 – Bologna – Unipol Arena

12 giugno 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

15 giugno 2026 – Bari – PalaFlorio

La distribuzione geografica delle tappe garantisce copertura su tutto il territorio nazionale, permettendo ai fan di raggiungere agevolmente almeno uno dei palazzetti previsti.

I biglietti e i prezzi: dove acquistarli e quando

Per acquistare i biglietti del tour di Baby K è necessario rivolgersi alle piattaforme di vendita ufficiali autorizzate. Al momento della pubblicazione dell’annuncio, le informazioni specifiche su data e ora di apertura delle vendite non sono ancora state rese note.

Gli studenti interessati dovranno monitorare i canali ufficiali dell’artista e dei circuiti di ticketing per conoscere tempistiche precise e fasce di prezzo. Si consiglia di verificare eventuali costi di prevendita aggiuntivi e di consultare le policy relative a rimborsi o cambi nominativo prima di completare l’acquisto, soprattutto se si prevede di organizzare la trasferta con amici o compagni di corso.

La possibile scaletta: i successi attesi nei live

I fan attendono di riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera di Baby K, da Roma Bangkok ai tormentoni estivi più recenti. Ecco la possibile scaletta:

Buenos Aires

Come no

Playa

Killer

Non cambierò mai

Aspettavo solo te

Dinero

Certe cose

Mia

Vibe

Femmina alfa

Rosso amarena

Tornado

Mohicani

Voglio ballare con te

Non mi basta più

Da zero a cento

Roma-Bangkok

Follia Mediterranea

Fino al Blackout

L’ultimo album: temi, sound e collaborazioni

Il tour 2026 si innesta nella scia dell’ultimo lavoro discografico di Baby K, che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica. L’album raccoglie brani caratterizzati da sonorità pop-urban e collaborazioni con artisti di spicco della scena musicale italiana, consolidando lo stile ibrido che ha reso celebre la rapper italo-colombiana.

I temi spaziano dall’empowerment femminile all’introspezione personale, mantenendo quella cifra stilistica fresca e diretta che ha conquistato il pubblico giovane e studentesco nel corso degli anni.

La biografia e la carriera: dagli esordi alle hit in classifica

Baby K, pseudonimo di Claudia Judith Nahum, è un’artista nata a Singapore da padre italiano e madre britannica, cresciuta a Roma dove ha iniziato la sua carriera musicale. Il suo debutto ufficiale risale al 2013 con singoli che hanno subito conquistato le classifiche estive italiane, stabilendo il suo marchio di fabbrica nel pop urbano mediterraneo.

Fonte immagine: La Repubblica