Soluzioni del test di Medicina del 30 luglio (pdf)

Ieri, 30 luglio, si è svolta la seconda sessione dei test per l’ammissione a Medicina 2024. I partecipanti hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 domande a scelta multipla. Come per la prima sessione, le domande sono state prese dalla banca dati online, sulla quale gli studenti hanno potuto esercitarsi nelle scorse settimane. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha rilasciato il pdf contenente le domande e le soluzioni di questa seconda sessione dei test di Medicina 2024. Analizziamole insieme.

Domande del test di Medicina del 30 luglio 2024

Il test di Medicina era composto da 60 domande suddivise in sezioni come segue:

4 domande su competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problemi

23 domande di biologia

15 domande di chimica

13 domande di fisica e matematica

Il punteggio del test di Medicina 2024 viene assegnato in base alle risposte fornite:

Risposta corretta: 1,5 punti

Risposta non data: 0 punti

Risposta errata: -0,4 punti

Il voto massimo è quindi 90. Per essere ammessi il punteggio minimo è 20, e la graduatoria verrà pubblicata il 10 settembre. I risultati saranno disponibili sul sito Universitaly, anonimamente dall’8 agosto e con i nomi il 28.

Soluzioni del test di Medicina del 30 luglio 2024

Ora vediamo quali domande sono state selezionate dal MUR dalla banca dati a cui hanno risposto i candidati. Qui di seguito trovate il documento ufficiale con le domande del test di Medicina 2024 del 30 luglio e tutte le soluzioni. Le risposte corrette sono infatti sempre indicate con l’opzione A.