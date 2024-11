Squid Game 2: dove vedere in streaming la serie tv presentata a Lucca Comics & Games

Squid Game 2 in streaming: dove e quando vederlo

L’attesissima seconda stagione di Squid Game è in arrivo su Netflix dal prossimo 26 dicembre, perciò i fan devono aspettare poco meno di due mesi al ritorno della serie tv dei record. Basti pensare che si tratta della serie che ha avuto un successo senza paragoni sulla famosa piattaforma di streaming, restando ancora oggi quella più famosa di Netflix dopo più di due anni dalla sua pubblicazione. Tra i numeri da record impossibile non parlare degli oltre 1,65 miliardi di ore di visualizzazione da parte di più di 142 milioni di famiglie nel primo mese di uscita, per poi raggiungere la prima posizione nella Top 10 di 94 Paesi. Oltre al grande successo di pubblico, la serie ha fatto la storia portando a casa ben 6 Emmy Awards tra cui Miglior Regia per Hwang Dong-hyuk (primo asiatico ad aggiudicarsi questo premio) e Miglior Attore Protagonista per Lee Jung-jae, oltre ad altri premi come il Gotham Award per la “Serie rivelazione” e un “AFI Honor nel 2021”. E allora cosa ci dobbiamo aspettare?

Trama e cast

In Squid Game 2 ci troviamo tre anni dopo le vicende dalla prima stagione: dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare in America e fa il suo ritorno con un nuovo piano in mente. Gi-hun si tuffa nuovamente in un misterioso gioco di sopravvivenza, cominciando un altro gioco di vita o di morte con nuovi concorrenti riuniti per vincere il premio di 456 miliardi di won. Oltre al protagonista, ritroveremo anche altri amati personaggi della prima stagione, come il Reclutatore (Gong Yoo), inoltre delle new entry come Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young. Ecco quindi il cast principale: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an. Dietro la macchina da presa sempre Hwang Dong-hyuk che è anche sceneggiatore e produttore.

La presentazione a Lucca Comics & Games

In attesa del 26 dicembre, i fan più accaniti hanno potuto assistere all’anteprima mondiale che si è svolta a Lucca Comics & Games 2024 alla presenza del creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e dei protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun presso il prestigioso Teatro del Giglio di Lucca. Regista e cast hanno poi salutato le 8mila persone presenti in piazza San Michele. Nel corso dell’evento tante altre possibilità di immergersi nel mondo di Squid Game come con l’iconica bambola Young-Hee che domina Piazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli “1, 2, 3, stella!”, fino al padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game (con prodotti creati esclusivamente per LC&G 2024) in Piazza Anfiteatro dove i fan possono vivere e persino dormire nel mondo dell’iconica serie.

