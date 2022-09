24ORE Business School ha lanciato un’offerta destinata a brillare sotto gli occhi di tutti coloro i quali stanno pensando di investire sul proprio futuro attraverso lo studio, l’apprendimento e le competenze. Il “Bonus formazione“, infatti, può regalare fino a 3.000 Euro di sconto per coloro i quali scelgono i master di 24ORE Business School: uno sconto di altissimo valore per percorsi formativi di sicuro prestigio.

Attenzione alle scadenze: il Bonus Formazione scade il 16 settembre, data oltre la quale l’offerta non sarà più accessibile, o all’esaurimento dei 2 milioni di euro del monte bonus messo a disposizione dal gruppo. Ultimi giorni, insomma, per mettere mano ad una irripetibile opportunità: questa.

Il Bonus Formazione di 24ORE Business School

Il Bonus Formazione di 24ORE Business School rappresenta un contributo esclusivo messo a disposizione come stimolo e supporto in un periodo storico nel quale la formazione può essere occasione di rilancio, leva di riscatto o fondamentale trampolino verso il mondo del lavoro. I corsi accessibili, infatti, hanno caratteristiche tali da poter consentire libera formazione online (con lezioni in streaming oppure on-demand) sia allo studente che intende organizzare autonomamente il proprio tempo, sia a chi alterna scuola e lavoro, sia a chi sta cercando un nuovo posizionamento per la propria carriera.

La formazione è opportunità e quando l’opportunità incontra un contributo economico di questo tipo diventa immediata occasione.

In 24ORE Business School siamo fortemente motivati a guidarti verso il tuo futuro, affinché tu possa attribuirti il giusto valore e raggiungere ogni traguardo con dedizione e orgoglio. Cogli l’opportunità unica di dare voce alle tue esigenze per trasformare le tue aspirazioni in successi professionali e ottenere, con orgoglio, le conquiste che segneranno la tua crescita. Approfittane ora e scegli il Master che fa per te.

Il bonus vale fino a 3000 euro per i Master Full Time e fino a 1000 euro per i Master Part Time:

Cifre di questo tipo consentono di alleggerire in modo sostanziale l’investimento, sapendo peraltro fin dall’inizio quali siano le risultanze dell’impegno affrontato: secondo le statistiche dei laureati di 24ORE Business School, il 90% dei partecipanti trova o cambia lavoro entro 4 mesi dal termine del Master ed il 55% dei partecipanti trova lavoro già durante il Master stesso. Gli stage curricolari garantiti sono la prima grande opportunità per trovare un canale preferenziale verso il mondo del lavoro: sono un filo rosso che unisce il talento alla professione, a tutto vantaggio del laureando e dell’azienda che può avvalersi così delle migliori risorse disponibili.

Su questa pagina puoi scoprire l’intero catalogo dei corsi disponibili a prezzo scontato grazie all’esclusivo Bonus Formazione. Orientarsi nel mondo della formazione non è facile, scegliere non è semplice, ma opportunità di questo tipo consentono di risparmiare in modo sostanziale e di poter procedere così con ben maggior tranquillità.

La vita è fatta di scelte giuste e di occasioni fortunate: il Bonus Formazione è un buon modo per coglierle entrambe.

Articolo sponsorizzato