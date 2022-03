Sei in dubbio sulla scelta della facoltà alla quale iscriverti e ti stai chiedendo a cosa serve studiare economia? Beh, possiamo capirti: studiare economia oggi può aprirti diverse porte, ma non è un gioco da ragazzi (come molte delle facoltà del resto).

Oltre a giocare un ruolo importante nella nostra vita, la materia ci fornisce gli strumenti necessari per comprendere i modelli passati, presenti e futuri e per applicarli alla società, agli enti, alle imprese e perfino ai singoli individui. Vale la pena studiare economia? E quali sono i rami più richiesti? Te lo raccontiamo di seguito.

Perché studiare economia è importante

Studiare economia ci mostra come le persone interagiscono con il valore. Una laurea in economia rende più comprensibili la distribuzione ed il consumo di beni e servizi ma, ancora prima, ciò che riguarda la loro produzione. La materia esamina come e perché avviene la distribuzione delle risorse economiche da parte delle nazioni così come dei singoli individui.

Le questioni economiche influenzano la nostra vita quotidiana. Pensa alle tasse, al Pil, all’inflazione, ed ancora all’ambiente ed all’energia. Si tratta di settori che, volenti o nolenti, incidono sulla vita delle famiglie. Tutto fa capo all’economia. Influendo sull’intero mondo attuale, ci aiuta a comprendere prospettive nazionali e internazionali, storiche e attuali, e ci fornisce una visione più ampia della società. Studiarla ci permette di poter aspirare ad un’ampia varietà di possibili carriere da intraprendere, e non solo nel settore dell’economia in senso stretto, ma anche in quello bancario, nella consulenza e perfino nell’agricoltura.

Cosa si fa dopo la facoltà di economia?

Sarebbe impossibile elencare in poche righe le possibili professioni alle quali si può accedere a seguito di una laurea in economica, fisica o telematica che sia (a questo proposito, università telematiche presso le quali conseguirla sono, tra le altre, Ecampus, Uninettuno e Unimarconi). Tuttavia, volendo citare le più richieste, tra gli sbocchi lavorativi di una laurea in economia rientrano lavori come quello dell’assicuratore, del contabile, dell’operatore allo sportello bancario, del broker finanziario, del responsabile amministrativo, del responsabile e-commerce, o ancora dell’analista finanziario.

Quanto si può guadagnare con una laurea in economia?

Il guadagno annuo dei laureati in economia varia ovviamente in base al ramo scelto (i più richiesti sono Finanza, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, Scienze dell’Economia, Economia aziendale), ed alla professione esercitata. Tuttavia, da un report relativo è emerso come un laureato in economia guadagni circa 1.418 euro al mese. Cifra che aumenta già dopo 3-4 anni di esperienza. Più della media relativa alle altre lauree ma non più di tutte le altre.

