La laurea in Economia online è tra le più apprezzate e frequentate nella vasta offerta dei corsi proposti dalle Università Telematiche Italiane, in virtù dell’ampio spettro di possibilità che il titolo offre nel mondo del lavoro. Studenti neodiplomati, professionisti e chi è già in possesso di una laurea triennale possono quindi dedicarsi allo studio di economia on line e aumentare il proprio bagaglio professionale.

Vi sono infatti due cicli di studio disponibili: quello triennale o di primo livello, indirizzato a neodiplomati, e quello magistrale o specialistico, che dura due anni e al quale si può accedere se in possesso di un diploma di laurea di primo livello.

Il titolo di studio che le Università Online Riconosciute dal MIUR rilasciano è equivalente a quello delle università statali: studiando da casa potrai dunque conseguire un titolo di studi avente valore legale e utilizzabile in tutti i campi previsti dalla legge.

Economia online appartiene alla classe di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale e alla classe di laurea in Scienze Economiche per quanto riguarda i corsi triennali, mentre il naturale proseguimento per chi intende specializzarsi e ottenere la laurea magistrale è rappresentato dal corso di studi in Scienze dell’Economia e in Scienze Economico-Aziendali.

Il corso in generale consente di acquisire le competenze multidisciplinari di base in ambito economico, aziendale, giuridico, matematico e statistico, utili per svolgere mansioni presso il settore aziendale, dei servizi, nel settore bancario o finanziario. Opportunità di lavoro sono date anche dalla possibilità di esercitare l’insegnamento o la libera professione.

Se pensi che Economia a distanza possa essere il corso di studi giusto per investire sul tuo futuro leggi con attenzione questa guida e seleziona il corso più adatto alle tue esigenze e alle tue caratteristiche.

Corsi di Laurea in Economia online: le opzioni disponibili

Chi intende iscriversi ad un corso di Economia online può scegliere attualmente tra i seguenti percorsi di studio:

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18)

Corso di Laurea in Scienze Economiche (L-33)

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56)

Corso di laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali (LM-77)

Il corso di Laurea triennale online in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-13) mira a fornire agli studenti conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse, nonché delle politiche di pari opportunità. Si propone inoltre di formare gli studenti nel campo delle conoscenze metodologiche e culturali multidisciplinari idonee a figure professionali capaci di interpretare efficacemente il cambiamento e l’innovazione organizzativa nelle Amministrazioni.

Il corso di Economia online per quanto riguarda la classe di laurea Scienze Economiche (L-33) si propone invece di fornire un’adeguata conoscenza delle discipline economiche, degli strumenti matematico-statistici, nonché dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico. Il Laureato in Scienze Economiche deve saper affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto, deve possedere una buona padronanza del metodo della ricerca, della metodica economica e delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione, tenendo anche conto delle innovazioni legate alle analisi di genere e deve possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l’analisi economica nei suoi vari aspetti applicativi.

Per quanto riguarda il corso di laurea in Economia online nel suo percorso magistrale lo studente può optare per Scienze dell’Economia (LM-56), che fornisce una conoscenza approfondita delle tematiche economiche ed una buona padronanza degli strumenti di analisi e dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico. L’obiettivo è quello di permettere di utilizzare la logica economica e affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e delle istituzioni nazionali e internazionali. I laureati del biennio saranno economisti in grado di svolgere attività professionali di alto livello nel settore economico privato, in quello pubblico e in centri di ricerca.

Per quanto riguarda il biennio Magistrale coloro che intendono conseguire la laurea in Economia on line tra le riconosciute dal MIUR possono iscriversi a un corso in Scienze Economico-Aziendali (LM-77). Il corso consente di approfondire la conoscenza in ambito economico-aziendale, matematico-statistico e giuridico con un approccio trasversale alle aree di studio. Consente inoltre di sviluppare capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni e dei dati aziendali e di elaborare soluzioni in grado di favorire i contesti aziendali.

Laurea Triennale in Economia online: i corsi disponibili

Chi decide di frequentare un corso di laurea triennale in Economia online ha a disposizione molte opzioni. Le Università che erogano il corso inoltre consentono di poter scegliere tra vari indirizzi interni allo stesso corso. Vediamo insieme un elenco di tutti i corsi disponibili:

eCampus: Laurea Triennale in Economia (Start-up d’impresa e modelli di business) (L-33)

eCampus: Laurea Triennale in Economia (Psico economia) (L-33)

eCampus: Laurea Triennale in Economia (Scienze Bancarie e Assicurative) (L-33)

eCampus: Laurea Triennale in Economia e Commercio (L-33)

Unimarconi: Laurea Triennale in Scienze Economiche (Aziendale) (L-33)

Unimarconi: Laurea Triennale in Scienze Economiche (Generale) (L-33)

Unitelma: Laurea Triennale in Economia delle Aziende Turistiche (L-18)

Unitelma: Laurea Triennale in Scienze dell’Economia Aziendale (L-18)

IUL: Laurea Triennale in Economia, Management e Mercati Internazionali (L-33)

Unifortunato: Laurea Triennale in Diritto ed Economia delle Imprese (L-14)

Uninettuno: Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Imprese (L-18)

UniDav: laurea Triennale in Economia Aziendale e Management (L-18)

Unicusano: Laurea Triennale in Economia Aziendale e Management (L-18)

Mercatorum: Laurea Triennale in Gestione d’Impresa (L-18)

Unipegaso: Laurea Triennale in Economia Aziendale (L-18)

I due corsi di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18) e di Scienze Economiche (L-33) sono sostanzialmente molto simili nei primi due anni, con piani di studio che abbracciano le stesse discipline. Si differenziano invece per il terzo anno, dove si fa più pronunciata la specializzazione nel settore dedicato all’economia e commercio globale o nel campo della gestione aziendale.

Il conseguimento del titolo, in tutte le facoltà telematiche, consente comunque di accedere, previa attività di praticantato, all’esame di abilitazione per l’esercizio delle professioni di esperto contabile (Sez. B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Il laureato può inoltre svolgere il praticantato biennale presso uno studio professionale di consulenza del lavoro e sostenere l’esame che abilita alla professione di Consulente del lavoro.

Chi intende conseguire la laurea triennale in economia online presso l’Università Telematica eCampus ha a disposizione ben quattro indirizzi, tutti riferibili alla classe di corso delle Scienze Economiche (L-33). Il corso consente di acquisire adeguate conoscenze in ordine alle teorie economiche ed aziendali, alla storia economica e alle dinamiche di un mercato sempre più globalizzato, nonché una appropriata conoscenza di base dei principali strumenti che possono trovare applicazione nei problemi dell’economia aziendale e delle principali metodologie di calcolo, di contabilizzazione e di analisi dei dati economici ed aziendali. Il Corso di Studi è articolato in diversi curricula: gli insegnamenti dei primi due anni, tendenzialmente comuni a tutti i curricula, sono volti a far acquisire le conoscenze di base in tutte le principali aree di apprendimento (economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica), mentre al terzo anno è affidata la formazione nelle materie caratterizzanti per gli indirizzi scelti.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga il corso di laurea triennale in Economia online (L-33). Il percorso di Scienze Economiche, suddiviso negli indirizzi Aziendale e Generale, ha come obiettivo la formazione di laureati in grado di svolgere ruoli attivi nei processi decisionali di carattere economico o che abbiano ripercussioni di natura economica. Prevede pertanto una formazione ad ampio spettro che copre gli aspetti metodologici essenziali di discipline giuridiche, storiche e politico-sociali e, ovviamente, un nucleo sostanzioso di discipline economiche.

Sbocchi occupazionali e attività professionali per entrambi gli indirizzi sono nei settori economici del pubblico e del privato e dell’economia sociale, nell’ambito di uffici e studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e professionali.

La laurea triennale on line presso l’Università Telematica Unitelma Sapienza è riferibile invece alla classe di corso (L-18) in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale.

L’Ateneo dispone, come abbiamo visto nella tabella, di due differenti indirizzi: Economia Aziendale ha come obiettivo la formazione di manager ed esperti della gestione e revisione in ambito aziendale e del quadro giuridico e normativo delle imprese pubbliche e delle aziende private; Economia delle Aziende Turistiche vuole soddisfare la richiesta nel mondo del lavoro di figure professionali in grado di soddisfare le esigenze in materia amministrativa e gestionale del settore turistico e dello sviluppo territoriale.

Il corso di laurea triennale online in Economia erogato dall’Università Telematica IUL appartiene alla classe di laurea (L-33) delle Scienze Economiche. Il percorso garantisce la formazione di base di un economista in grado di offrire un contributo professionale sia in ambito generale, sia in ambito manageriale d’impresa, sia in ambito finanziario. IUL mira a formare laureati con competenze interdisciplinari nelle discipline economiche generali, aziendali e finanziarie, in grado di operare in contesti (enti, istituzioni, imprese) nazionali, internazionali e con prospettive di internazionalizzazione.

Nell’elenco delle lauree triennali in economia online abbiamo inserito anche il corso erogato dall’Università Telematica Giustino Fortunato in Diritto ed Economia delle Imprese. Si tratta infatti di una laurea interclasse che abbraccia discipline relative alle Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) e materie di natura prettamente economica e gestionale proprie della classe di laurea (L-18).

La frequenza al corso consente allo studente di acquisire competenze in campo giuridico, economico ed aziendalistico, essenziali per inserirsi nel mercato del lavoro interno ed internazionale in ambito aziendale, nonché di sviluppare capacità trasversali, quali sono quelle relazionali e comunicative, lavorare in team, utilizzare un lessico appropriato, anche in lingua inglese, sia in ambito economico sia in ambito giuridico.

Anche l’Università Telematica Uninettuno eroga il corso di laurea triennale in Economia online nella classe di studi L-18 con l’obiettivo di formare professionisti che operano in abito economico-aziendale in imprese pubbliche, private, nei vari settori del profit e no-profit, inclusi i servizi e l’ambito del sociale e nel campo dei servizi e delle aziende del settore turistico. Anche in questo caso l’Ateneo Telematico ha disposto più indirizzi: Economia e Governo d’Impresa, Financial Management, Business Management e infine Cultura, Turismo, Territorio e Valore d’Impresa.

Unidav propone un corso di laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari (L-18). I laureati del corso sono in grado di agire all’interno del contesto delle aziende sanitarie nazionali e locali, grazie agli approfondimenti nell’ambito dei progetti di investimento sanitari, alla cartolarizzazione delle aziende ospedaliere, alle fonti di finanziamento riguardanti la sanità.

Il corso di Laurea in Economia e Management (L-18) dell’Università Telematica Niccolò Cusano è strutturato in modo tale da permettere allo studente l’acquisizione di nuove conoscenze e l’approfondimento di reali competenze nelle aree di riferimento economiche, aziendali, giuridiche e quantitative. In particolare, all’interno del corso di studi, sono approfondite le metodologie di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche aziendali. Il laureato può ricoprire ruoli di vario tipo, con responsabilità prevalentemente operative, in numerosi ambiti professionali, tra i quali manager aziendale, esperto contabile e auditor, consulente del lavoro, manager delle risorse umane, analista di settore, consulente aziendale.

La laurea triennale in Economia (L-18) di Mercatorum ha un focus particolare sulla digital economy. Approfondisce inoltre i campi dei sistemi di controllo economico-finanziari delle aziende, delle aree funzionali della produzione, dell’organizzazione, del marketing delle aziende e del funzionamento degli istituti e dei mercati finanziari.

La laurea triennale in Economia Aziendale Online (L-18) dell’Università Telematica Pegaso offre una formazione che risponde alle esigenze di diverse tipologie di imprese. Le competenze acquisite dai laureati nel corso degli studi possono infatti essere adattate in modo flessibile ad una pluralità di richieste provenienti dal mondo del lavoro. Il percorso di laurea offre la possibilità agli studenti di acquisire competenze diversificate sia in ambito organizzativo-gestionale che amministrativo-finanziario e creditizio. Il conseguimento della laurea consente di partecipare alle selezioni per le attività manageriali, di consulenza, imprenditoriali, nell’ambito di aziende pubbliche o private che operano nei mercati finanziari.

Laurea Magistrale in Economia Online: le specialistiche disponibili

La laurea Magistrale in Economia online può essere conseguita seguendo due distinti classi di studio, riferibili al corso in Scienze dell’Economia (LM-56) e al corso di laurea in Scienze Economico-Aziendali (LM-77). Anche per le lauree Magistrali gli atenei telematici offrono numerose opportunità di specializzazione, come puoi notare nella tabella qui sotto:

eCampus: Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (e-Commerce e Digital Management)

eCampus: Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (Green Economy e Sostenibilità)

eCampus Laurea Magistrale in Scienze Economiche

Unimarconi: Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia

Unitelma: Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Banca

Unitelma: Laurea Magistrale in Economy, Technology, Innovation (in lingua inglese) 1800 2300

Unitelma: Laurea Magistrale in Economia, Tecnologia, Innovazione

Unitelma: Laurea Magistrale in Economia e Management Aziendale

Unitelma: Laurea Magistrale in Economia e Sostenibilità (L-18)

Unifortunato: Laurea Magistrale in Economia Aziendale

Uninettuno: Laurea Magistrale in Gestione d’Impresa e Tecnologie Digitali

Unicusano: Laurea Magistrale in Scienze Economiche

San Raffaele: Laurea Magistrale in Economia e Management della Sanità

San Raffaele: Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale

Mercatorum: Laurea Magistrale in Management

Unipegaso: Laurea Magistrale in Scienze Economiche

Vediamo in breve per cosa si caratterizzano e in cosa differiscono i corsi di laurea magistrale in Economia online degli atenei telematici.

L’Università Telematica eCampus offre ai propri studenti che intendono conseguire la laurea Magistrale online in Economia un ampio spettro di corsi: sono tre in tutto gli indirizzi e riguardano le Scienze Economiche in generale, il settore e-Commerce e Digital Management e quello Green Economy e Sostenibilità, tutti riferibili alla classe di studi LM-56.

Gli sbocchi occupazionali principali per i laureati magistrali del Corso riguardano impieghi con elevata responsabilità nell’ambito di imprese, altre organizzazioni sia di tipo profit che no-profit, pubbliche amministrazioni e altri enti del settore pubblico e privato, impieghi in uffici e studi presso pubbliche amministrazioni e organismi territoriali, organismi sindacali, enti di ricerca tanto nazionali che internazionali e impieghi nel campo della formazione e dell’insegnamento scolastico delle materie di ambito economico.

L’Università Telematica Unimarconi eroga la classe di laurea (LM-57) in Scienze dell’Economia con l’obiettivo di fornire agli iscritti una conoscenza approfondita delle tematiche economiche ed una buona padronanza degli strumenti di analisi e dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico, in modo da metterli in grado di utilizzare la logica economica per affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e delle istituzioni nazionali e internazionali. I laureati del biennio saranno economisti in grado di svolgere attività professionali di alto livello nel settore economico privato, in quello pubblico e in centri di ricerca.

L’Università Telematica San Raffaele propone due corsi di laurea magistrale in Economia on line, entrambi riferibili alla classe di corso (LM-77) ed entrambi con un approccio di analisi di impronta marcatamente internazionale. Il Corso di Laurea Magistrale in Management e consulenza aziendale è concepito per impartire agli studenti una preparazione specialistica in merito alle dinamiche aziendali di natura operativa e gestionale, alla luce di una logica integrata e di un’analisi sistemica e strategica dell’impresa. Quello in Economia e Management della Sanità si pone l’obiettivo di creare una figura professionale in grado di svolgere da punto di raccordo fra le nuove necessità delle aziende del settore sanitario e l’offerta di lavoro in tale ambito.

L’Università Telematica Unitelma Sapienza eroga per la classe di laurea Magistrale (LM-77) ben cinque corsi specifici, dedicati all’Economia, Finanza e Banca, Economia e Management Aziendale, Economia e Sostenibilità ed Economia, Tecnologia, Innovazione. Quest’ultimo corso è disponibile anche in inglese col titolo di Economy, Technology, Innovation. Il laureato avrà una propensione a lavorare per le imprese e per le attività di consulenza aziendale sia in campo privato sia in amministrazioni pubbliche, come analista di settore ed esperto in strategia aziendale e trasferimento tecnologico, manager di proprietà intellettuale e technology auditor.

La laurea magistrale in Economia Aziendale Online (LM-77) che si ottiene frequentando il corso dell’Università Telematica Giustino Fortunato fornisce agli studenti competenze per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione delle imprese, attraverso un percorso di studio che prevede discipline afferenti alle aree economico-aziendale, giuridica, economico-politica e matematico-statistica. Con il conseguimento del titolo il laureato potrà trovare occupazione come esperto di management nelle organizzazioni, nonché svolgere, previo praticantato e sostenimento dell’esame di stato, l’attività libero professionale di Dottore Commercialista.

Il corso in Gestione d’Impresa e Tecnologie Digitali (LM-77) dell’Università Telematica Uninettuno ha come obiettivo primario la formazione di una figura professionale capace di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai molteplici cambiamenti introdotti dalla rivoluzione digitale legata alle Information and Communication Techonologies (ICT) nei diversi settori economici quali quello industriale, dei servizi e della pubblica amministrazione. Il corso sviluppa una figura professionale altamente qualificata, con competenze manageriali e tecnologiche di elevato livello, con ampia comprensione economico-giuridica degli aspetti innovativi legati alle ICT, capace pertanto di lavorare in ambienti altamente competitivi, dove l’ICT è fattore strategico in termini di competitività.

L’Università Telematica Unicusano eroga il corso di Laurea Magistrale in Economia online (LM-56). Attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’analisi, all’approfondimento e alla definizione di policy economico-aziendali, anche attraverso metodologie adeguate agli scenari tecnologici moderni, il percorso consente di fronteggiare con consapevolezza le complessità caratterizzanti l’attuale e la futura dinamicità globale. Il laureato in Scienze Economiche possiede una elevata padronanza delle logiche e degli strumenti economico-aziendali complessi e dei modelli matematici e statistici, conosce i principi giuridici indispensabili per operare nei contesti internazionali, e si approccia con le tecniche di gestione per le organizzazioni transfrontaliere.

La laurea Magistrale in management proposta dall’Ateneo Telematico Mercatorum per la classe di studi LM-77 forma manager anche di alto livello che comprendono la rilevanza sistemica dei compiti assegnati ed elaborano utili suggerimenti o risultati derivati grazie alla loro autonoma capacità di giudizio e alla loro iniziativa. La capacità di individuare e definire con precisione i problemi acquisisce per i laureati magistrali rilevanza pari a quella di problem solving. I laureati del corso sono destinati, in genere, a svolgere attività in imprese, banche, intermediari finanziari, amministrazioni pubbliche ed enti no profit dove saranno coinvolti prevalentemente in funzioni di general management, project management, finanza, marketing, amministrazione e controllo e processi d’internazionalizzazione.

Il corso dell’Università Telematica Pegaso, afferente alla classe di laurea LM-56, è adatto per quanti vogliano continuare gli studi dopo la laurea triennale con l’obiettivo di ampliare le conoscenze nel campo dei sistemi economici, dei livelli di produzione e occupazione, della distribuzione del reddito, della formazione dei prezzi, degli obiettivi e strumenti legati all’intervento pubblico nel campo economico. Le professioni cui il corso più direttamente prepara sono quelle inerenti a attività di analisi, ricerca e documentazione presso istituzioni pubbliche quali banche centrali, enti di ricerca e rilevazione statistica, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria (associazioni industriali, sindacati), istituti di credito, medie e grandi imprese, società di consulenza.

In chiusura di sezione desideriamo ricordare che la Laurea Magistrale in Economia consente l’accesso alle classi di concorso previste per legge per l’insegnamento nelle scuole superiori.

Università Telematiche con Economia: le facoltà online

Attualmente in Italia tutti e 11 atenei online riconosciuti dal MIUR erogano il corso di laurea in Economia:

Università Telematica eCampus

Unimarconi

Unitelma

IUL

Unifortunato

Uninettuno

Università Telematica San Raffaele

Unicusano

Università Telematica Leonardo da Vinci

Università Mercatorum

Unipegaso

Gli 11 Atenei online citati rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali. Tutti seguono il modello della didattica a distanza, con video lezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni fruibili in qualunque momento da web. Per le prove d’esame occorre in genere recarsi presso la sede del proprio ateneo più vicina: questo aspetto però è soggetto a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19.

L’Università eCampus è tra le più grandi del panorama nazionale e dispone oggi di 5 facoltà e 60 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti e di una rete di sedi d’esame diffusa in tutto il territorio. La facoltà di Economia dispone di docenti e tutor qualificati che seguono lo studente garantendo un percorso personalizzato e il miglior rendimento possibile.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, meglio nota come Unimarconi, è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza (attualmente limitata come da DPCM relativi all’Emergenza sanitaria) attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente. La facoltà di Economia online eroga sia corsi triennali che magistrali.

Unitelma Sapienza è un’università online: la sua caratteristica principale consiste nel fatto che si tratta dell’unico ateneo online che nasce da un’università statale, la Sapienza di Roma e per questo può contare su una solida tradizione e su un bacino di collaboratori ampio e di qualità. Eroga i suoi corsi in modalità telematica, grazie a una piattaforma web appositamente studiata per consentire agli studenti un accesso durante le 24 ore e 7 giorni su 7. Tra le caratteristiche principali dell’Ateneo vi è la costante ricerca per metodi di insegnamento innovativi e la valorizzazione delle specifiche inclinazioni di ogni singolo studente.

L’Università degli Studi IUL nasce con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005 e rilascia titoli di studio aventi valore legale. Si tratta di un’università telematica pubblica non statale sottoposta ad accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR: L’offerta formativa di IUL risponde pertanto ad un preciso quadro normativo, a garanzia di una qualità formativa in continuo accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit. La Facoltà di Economia online eroga attualmente il solo corso di laurea Triennale.

L’Università degli Studi Giustino Fortunato nasce nell’aprile del 2006 con un modello formativo basato sulla valorizzazione delle persone, sulla libertà di pensiero e di ricerca, sulla responsabilità nelle relazioni sociali. Si tratta di un ateneo di piccole dimensioni, quindi molto attento alle esigenze del singolo e in grado di erogare corsi di alta qualità. La facoltà di Economia online permette allo studente di seguire l’intero ciclo, dalla laurea triennale alla laurea specialistica magistrale con l’obiettivo di formare laureati e professionisti con solide basi in materia di economia aziendale e con un approccio di ampio respiro culturale nel campo della gestione d’impresa.

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è un ateneo che fonda la sua attività attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale, supportando le attività didattiche e di apprendimento per le singole facoltà e garantendo sempre uno standard formativo eccellente. Fondata il 15 aprile 2005 con decreto ministeriale vanta oggi più di 15.000 iscritti provenienti da oltre 160 Paesi e rilascia titoli riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi dell’area Mediterranea. La Facoltà di Economia eroga il corso sia triennale che magistrale a distanza.

L’Università Telematica Niccolò Cusano è un ateneo non statale con sede a Roma, legalmente riconosciuto dal MIUR con decreto ministeriale del 10 maggio 2006. Il modello didattico si caratterizza per una gestione della formazione blended (o mista) e quindi sia in presenza che on line. Gli studenti e le studentesse possono frequentare l’ateneo Unicusano come farebbero se fossero iscritti in un’Università tradizionale, ma possono anche decidere di seguire i corsi online o ancora di alternare la modalità di frequenza, tutto in assoluta libertà. Naturalmente in questo periodo occorre tenere ben presenti le restrizioni che potrebbero esserci in questo periodo di emergenza sanitaria.

L’Università Telematica San Raffaele eroga corsi universitari di primo e secondo livello nonché corsi singoli e master. Conta oggi quattro facoltà e numerosi corsi singoli e master: è infatti possibile studiare Scienze dell’amministrazione Scienze motorie, Architettura moda e design e Scienze dell’alimentazione e gastronomia. La Facoltà di Economia online eroga esclusivamente corsi magistrali e si caratterizza per una struttura flessibile dell’ambiente interattivo capace di potenziare la creatività e le inclinazioni dei singoli studenti, promuovendo la motivazione, la gestione autonoma e la personalizzazione dei tempi d’apprendimento.

Unidav è un’università telematica tra le più piccole presenti nel panorama della formazione a distanza in Italia e nasce dall’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio. La compenetrazione e la collaborazione tra le due realtà è stretta e volta un proficuo lavoro di formazione tradizionale e a distanza.

L’Università Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università telematica delle Camere di Commercio Italiane. Fulcro principale di questo ateneo è la ricerca costante per l’innovazione e la preparazione per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. La facoltà di Economia online propone sia corsi triennali che magistrali.

L’Università Telematica Pegaso è un’Università online tra le più grandi presenti in Italia. Utilizza una metodologia didattica improntata sulla flessibilità e adatta a tutti, dai giovani diplomati ai lavoratori, ai diversamente abili. Dispone di numerose sedi su tutto il territorio, che agevolano le sessioni d’esame in presenza e il contatto con gli studenti. La facoltà di Economia è attiva da tempo ed eroga corsi triennali e magistrali.

Laurea online in Economia: quanto costa?

Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi della laurea online Economia leggi con attenzione questa sezione della guida.

Da questo lungo elenco possiamo notare che per Economia la Laurea Online i costi vanno dai 1.600 ai 3.600 euro.

Questa forbice è data da una serie di fattori: per quanto riguarda la retta infatti è possibile ottenere delle agevolazioni e degli sconti anche importanti sul costo annuo grazie a speciali convenzioni che gli atenei hanno stipulato con enti e associazioni di categoria. Sarà importante dunque informarsi circa l’eventuale possibilità di accesso alle agevolazioni previste da ogni singolo Ateneo.

In genere poi è possibile corrispondere la retta annuale tramite bonifico bancario in un’unica soluzione ma quasi tutte le Università telematiche propongono un piano di rateizzazione. Non sono previste rateizzazioni o agevolazioni per una serie di costi fissi che riguardano la tassa regionale per il diritto allo studio (fissata in euro 140) ed eventuali contributi legati alle attività di segreteria, come il rilascio di attestati e certificati con bollo, pergamene del diploma di laurea e altri documenti.

Va inoltre ricordato che anche nelle università telematiche può essere garantito il diritto allo studio per individui con comprovata situazione di disabilità permanente superiore al 66%, come stabilito dalla legge 104/92. Tuttavia non tutti gli atenei riconoscono e applicano in ugual misura la stessa politica in tema di agevolazioni ed esoneri parziali o totali delle tasse.

Qual è la migliore Università Telematica con Economia?

La migliore Università telematica con Economia è quella che maggiormente si confà alle tue esigenze. Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue esigenze e di rendere il corso di studi in linea con le tue necessità e con i tuoi impegni. La presenza di docenti disponibili e tutor dedicati facilita la fase di orientamento e guida passo dopo passo il tuo percorso, evitandoti perdite di tempo o lungaggini.

Se tuttavia sei alla ricerca di un sistema didattico che alterni lo studio in rete e la presenza, puoi senz’altro considerare l’Università Telematica eCampuscome la migliore università telematica con Economia.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi invece si fa apprezzare, anche tra i commenti di chi ha seguito i corsi, per la serietà nella didattica, per l’approccio che unisce aspetti tradizionali all’innovazione nell’insegnamento e per la soddisfazione nella preparazione ottenuta.

Anche il giudizio sull’Università Telematica Unicusano è decisamente positivo: chi la frequenta si è detto soddisfatto della qualità dell’insegnamento e della disponibilità dei professori, competenti e attenti. Molti del laureati Unicusano, inoltre, hanno già ottenuto buoni risultati nel mondo del lavoro.

Economia online nelle principali città Italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi ed enti presso i quali si appoggiano per fornire ai propri studenti un numero elevato di punti di raccordo e d’esame. Avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Economia online è un corso che trova estrema diffusione: non è quindi affatto difficile riuscire a trovare il corso adatto alle proprie esigenze non lontano da dove si vive. Vediamo la distribuzione nelle principali città italiane.

Economia Online a Roma

Sono davvero tante le università che erogano Economia online a Roma. Nonostante i corsi possano essere seguiti interamente online, ogni facoltà ha infatti una sua sede fisica centrale che serve anche da sede d’esame.

eCampus , via Matera, 18 – Zona San Giovanni;

, via Matera, 18 – Zona San Giovanni; Unimarconi , via Plinio, 44 (sede centrale) – Zona Prati;

, via Plinio, 44 (sede centrale) – Zona Prati; Unitelma Sapienza , viale Regina Elena, 295 – Zona Termini;

, viale Regina Elena, 295 – Zona Termini; San Raffaele , via di Val Cannuta, 247 – Zona Monte Spaccato;

, via di Val Cannuta, 247 – Zona Monte Spaccato; Uninettuno , Corso Vittorio Emanuele II, 39 – Zona San Giovanni;

, Corso Vittorio Emanuele II, 39 – Zona San Giovanni; Unifortunato , via XX Settembre, 68/B – Zona Termini;

, via XX Settembre, 68/B – Zona Termini; Unicusano , via Don Carlo Gnocchi, 3 – Zona Monte Spaccato;

, via Don Carlo Gnocchi, 3 – Zona Monte Spaccato; Unipegaso , via di S. Pantaleo, 66 (sede amministrativa) – Zona Piazza Navona;

, via di S. Pantaleo, 66 (sede amministrativa) – Zona Piazza Navona; Università Mercatorum, P.zza Mattei, 10 – Zona Ponte Garibaldi.

Alcune Facoltà di Economia online dispongono inoltre di una sede in cui è possibile seguire i corsi in presenza e svolgere gli esami:

Unicusano, via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame)

Unimarconi, via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza)

Uninettuno, via Sandro Sandri, 45 (sede d’esame) e via Ostiense, 159 (sede d’esame)

Unipegaso, Via Panisperna, 207 (sede d’esame) e Corso della Repubblica, 253 a Velletri (sede d’esame)

Unitelma Sapienza, via degli Etruschi, 36 (sede d’esame)

Universitas Mercatorum Piazza Sallustio, 21 (sede d’esame)

Economia Online a Milano

Anche studiare Economia a Milano può rivelarsi agevole per gli studenti, giacché quasi tutti gli atenei dispongono di una sede:

eCampus, via Privata Chioggia, 4 – Zona Turro

Unimarconi, via Guido Cavalcanti, 5 – Zona Loreto

Unitelma Sapienza, via Giosuè Carducci, 39 – Zona Sesto San Giovanni

San Raffaele, via F. Daverio, 7 – Zona Guastalla

Uninettuno, via Carlo Bo, 1 – Zona Romolo

Giustino Fortunato, Galleria del Corso, 2 – Zona Borgogna

Unicusano, via Bergamo, 11 – Zona Porta Romana

Unipegaso, via Santa Maria Valle, 2 – Zona Missori

Università Mercatorum, via Santa Maria Valle, 2 – Zona Missori

Economia Online a Torino

Per Economia online a Torino esistono varie opzioni che consentono agli studenti piemontesi un facile accesso ai servizi e alle sedi d’esame:

eCampus, Galleria S. Federico, 16/C – Borgata Rosa Sassi

Unitelma Sapienza, via Treviso, 12 – Zona San Donato

Uninettuno, Corso Duca degli Abruzzi, 24 – Zona Politecnico di Torino

Unicusano, via G. Parini, 7 – Zona Re Umberto

Unipegaso, piazza Castello, 99 – Zona Università degli Studi di Torino

Università Mercatorum, via Nino Costa, 8 – Zona Università degli Studi di Torino

Economia Online a Napoli

Economia online a Napoli è ampiamente rappresentata, grazie a numerose sedi degli atenei online:

eCampus, piazza G. Bovio, 22 – Zona Università

Unimarconi, via Alfonso d’Avalos, 25 – Zona Arenacci

Uninettuno, via Claudio, 21 – Rione Lauro

Unicusano, Centro Direzionale Napoli

Unipegaso, piazza Trieste e Trento, 48 – Zona Piazza Plebiscito; Centro Direzionale Napoli – Isola F2 (sede amministrativa)

Università Mercatorum, piazza S. Maria La Nova, 44 – Zona Università

Per chi ruota nell’area attorno a Napoli può essere utile anche la sede dell’Unifortunato, che si trova a Benevento in via Raffaele Delcogliano, 12.

Perché scegliere un’Università di Economia online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Economia consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale. I corsi di laurea online sono infatti equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge, come ad esempio quelli per l’insegnamento o per l’iscrizione all’Albo Professionale.

Il corso di laurea in Economia on line è improntato alla ricerca della flessibilità: è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza ed è particolarmente adatto per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti. La sua attività per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle videolezioni viene registrata e monitorata, ed è valida nel computo dei crediti formativi da accumulare per il passaggio degli esami.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possesso di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi superiori.

