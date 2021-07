TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: COSA SAPERE SUL BANDO

A differenza delle prove per l’accesso programmato a livello nazionale, come Medicina e Veterinaria, non è il Ministero dell’Istruzione a stabilire tutti i dettagli del test alla facoltà a numero chiuso di Professioni Sanitarie. Nel caso del test di Professioni Sanitarie, il Miur disciplina solamente le regole generali con un bando al Test di Professioni Sanitarie, ma sono i singoli Atenei, nel rispetto del regolamento ministeriale, a stabilire domande del test e funzionamento della graduatoria. Cosa significa questo? Che per Professioni Sanitarie, devi fare attenzione a ben due bandi: quello pubblicato dal Miur e quello reso noto dall’Università in cui ti vuoi iscrivere! E’ il MIUR inoltre a stabilire la data del test, che si svolgerà in tutta Italia il 14 settembre. Sei ancora confuso? Continua a leggere per saperne di più…

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: IL BANDO

Per professioni sanitarie ci sono due bandi:

Bando Professioni Sanitarie 2021 del Miur

Il bando del Miur è uscito mesi fa, per cui dopo le università hanno emanato i propri bandi. Secondo il regolamento infatti, il Miur deve pubblicare il bando almeno 60 giorni prima della data del test.

Bando Professioni Sanitarie 2021 università

Ogni università, dopo la pubblicazione del bando del Miur, pubblica un proprio bando del Test di Professioni Sanitarie. Non c’è una data specifica, ma in genere questi bandi vengono resi noti verso luglio e agosto. Clicca sulla nostra guida per trovare quello che ti serve!

BANDO TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021 MIUR: DOMANDE E INFORMAZIONI

Visto che abbiamo parlato di due bandi diversi, potrai essere confuso e a ragione. Quali indicazioni contiene il bando di Professioni Sanitarie pubblicato dal Miur? Il Ministero detta delle linee guida vincolanti sulla prova di ammissione, specificando: quanti sono i posti disponibili, quante saranno le domande, quali argomenti studiare e informazioni generali sulla graduatoria. Vediamole insieme nello specifico.

Test Professioni Sanitarie 2021 posti disponibili È il Miur a stabilire i posti disponibili per Professioni Sanitarie, pubblicando con un apposito decreto quanti posti ci sono negli atenei sparsi sul territorio nazionale per l’anno accademico 2021-2022 e come questi sono ripartiti tra i singoli atenei. Quest’anno ci sono i seguenti posti disponibili: 1.034 per ostetricia, 264 per infermieristica pediatrica, 17.133 per infermieristica, 698 per educazione professionale, 116 per podologia, 2.597 per fisioterapia, 856 per logopedia, 292 per ortottica e assistenza oftalmologica, 417 per terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 440 per tecnica della riabilitazione psichiatrica, 251 per terapia occupazionale, 1.212 per tecniche di laboratorio biomedico, 1.297 per tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 151 per tecniche di neurofisiopatologia, 207 per tecniche ortopediche, 340 per tecniche audiprotesiche, 202 per tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 748 per igiene dentale, 473 per dietistica, 85 per tecniche audiometriche, 530 per assistenza sanitaria, 837 per tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.



Domande test Professioni Sanitarie 2021 Il bando del Miur stabilisce anche come è strutturata la prova d’ingresso ad accesso programmato. La prova sarà composta da 60 domande con 5 opzioni a risposta multipla a cui bisognerà rispondere in 100 minuti di tempo. I quesiti saranno ripartiti nel seguente modo:

– 12 domande di cultura generale

– 10 domande di logica

– 18 domande di biologia

– 12 domande di chimica

– 8 domande di fisica e matematica

Test Professioni Sanitarie 2021: la graduatoria Il Miur stabilisce solamente che il punteggio minimo per entrare in graduatoria è di 20 punti.

BANDO TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021 UNIVERSITÀ: DOMANDE E INFORMAZIONI

Mentre il Miur con il bando del Test di Professioni Sanitarie detta le regole generali, bisogna attendere i bandi delle singole università per conoscere i dettagli sulla prova che dovrai sostenere. Tuttavia, è bene ricordare che gli Atenei, in ogni caso, hanno autonomia, ma non possono contraddire il regolamento stabilito dal Ministero. In particolar modo, ogni università stabilisce: come ci iscrive al test, domande del test, risultati, graduatoria e scorrimenti.

Test Professioni sanitarie 2021: come iscriversi

Nello specifico, le modalità e le tempistiche per iscriversi ai test di Professioni Sanitarie sono disciplinate dal bando di ogni università.

Domande test Professioni Sanitarie 2021

La struttura del quiz, così come i punteggi, è stabilita dal Ministero, ma la formulazione delle domande spetta alle singole università: non c’è quindi una prova a livello nazionale come avviene per Medicina, Veterinaria e Architettura.

Test Professioni Sanitarie 2021 soluzioni

Dopo il test, ogni Ateneo pubblicherà le soluzioni al test, con tutte le domande e le risposte corrette, così che i candidati possano farsi un’idea sul risultato ottenuto.

I risultati del Test di professioni Sanitarie verranno pubblicati secondo le date e le modalità stabilite dai singoli atenei. Scopri di più dando un’occhiata alla nostra apposita guida!

Test Professioni Sanitarie 2021: la graduatoria

Il bando di ogni università conterrà anche le indicazioni sulle graduatorie e scorrimento, inclusa la data di pubblicazione. Chi totalizzerà un buon punteggio avrà diritto ad essere inserito nella graduatoria dell’università scelta, ma per poter immatricolarsi sarà necessario raggiungere una posizione utile, in quanto i posti sono pochi e il punteggio minimo non basta per entrare.

I singoli atenei stileranno due tipi di graduatorie: