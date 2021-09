TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: SOLUZIONI DEI RISULTATI

Dopo il test che svolgerete il 14 settembre sarete impazienti di sapere se il punteggio che avete ottenuto al test d’ingresso vi farà entrare nella graduatoria della vostra università. A tal proposito è opportuno ricordare che non ci sarà una graduatoria unica nazionale per la prova d’accesso di Professioni Sanitarie perché anche se questa facoltà è a numero chiuso è in parte gestita in modo autonomo dalle singole università che, però, devono basarsi sul bando emanato dal Miur. Dunque, a parte la data e alcune procedure specifiche, tutto il resto, come risultati, soluzioni, domande e graduatorie, saranno in mano ai singoli atenei.

In questo articolo troverete un riassunto di cosa dice il bando sulle graduatorie, sugli scorrimenti e su come e dove controllare i risultati secondo il bando del Ministero e delle singole Università.

RISULTATI TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: LA DATA

Dopo aver affrontato la prova d’accesso di Professioni Sanitarie per sapere orientativamente come è andato il vostro test d’ingresso dovrete aspettare la pubblicazione della prova ufficiale con le risposte corrette. Solo allora potrete farvi un’idea su come sia andata. Come? Facendo un rapido calcolo e, in attesa dei risultati ufficiali, sapere più o meno quanto siete riusciti a totalizzare. Attenzione però! Come dicevamo, per il test di Professioni Sanitarie non esiste una graduatoria unica nazionale, ma ogni università stilerà la propria seguendo due criteri, per punteggio o per preferenza e pubblicherà i risultati nella data stabilita dal proprio bando.

Di conseguenza per sapere quando e come potrete visualizzare i vostri risultati test ingresso di Professioni Sanitarie 2021 dovete leggere le indicazioni contenute nel bando della vostra università.

PUNTEGGIO TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: COME FUNZIONA LA GRADUATORIA

Conoscere il proprio punteggio e visualizzare la propria posizione in graduatoria, però, non è l’unica cosa da fare quando si parla di risultati Test Professioni Sanitarie 2021. La mancanza di una graduatoria nazionale, infatti, non vuol dire automaticamente che non ci saranno scorrimenti. Per capire come funzionano le graduatorie, diverse in base al criterio scelto dall’università, e per saperne di più, consultate la nostra apposita guida:

TEST PROFESSIONI SANITARIE 2021: TUTTE LE INFO

