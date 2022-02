L’accademia militare è il sogno di tantissimi ragazzi: negli ultimi anni le iscrizioni hanno subito un notevole incremento, sintomo del fatto che nonostante il passare degli anni l’interesse è sempre vivo. L’accesso alle scuole militari, però, non è semplice: bisogna superare delle prove e rispondere a determinati requisiti fisici e psicologici.

I concorrenti devono possedere un diploma di liceo o istituto tecnico valido per l’iscrizione all’università e devono superare prove di selezione a cui viene assegnato un punteggio.

Se vuoi entrare nell’esercito dovrai superare:

prova scritta di preselezione;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova scritta di composizione italiana;

accertamento della conoscenza della lingua inglese;

prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli

concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario);

prova orale di matematica;

prova orale facoltativa di lingua straniera;

tirocinio.

Accademia Militare: cosa viene richiesto per entrare?

L’accesso all’Accademia Militare è subordinato dalla pubblicazione di un concorso in Gazzetta Ufficiale. Non è possibile accedere in altro modo: bisogna aspettare che il Ministero della Difesa ne divulghi uno, cercare di iscriversi e soprattutto passare la selezione. Tieniti sempre aggiornato sul sito ufficiale per conoscere le date e procedere.

Il pagamento della retta dipende, come per l’università, dall’ISEE e può variare Tale tra i 300 Euro (per redditi inferiori a 7.700 euro) e i 1300 euro (per redditi superiori a 30.000 euro). Una volta superati i test d’ingressi dovrai comunque versare una quota pari a 800,00€ per le spese complementari che includono l’acquisto dei libri di testo, del materiale di cancelleria e per le attività extracurriculari. Sarà necessaria anche un’assicurazione contro gli infortuni che potresti riportare durante l’addestramento, esattamente come accade per i medici specializzandi. La buona notizia è che in Accademia inizierai a guadagnare: lo stipendio degli allievi appena entrati oscilla tra i 900 e i 1000 euro. A partire dal terzo anno poi la quota aumenterà considerevolmente, a seconda del grado che riesci a raggiungere e dalla carriera che farai.

Accademia Militare: requisiti

Il superamento dei test e il pagamento della rata comunque non basterà: per entrare hai bisogno di rispondere a determinati requisiti fisici che variano in base al tipo di Arma che hai scelto. L’Areonautica richiede una statura minima di 1.65 m. Per chi sogna una carriera di volo occorrono 10/10 ad entrambi gli occhi (chi ha visto Pearl Harbor lo sa bene); serve anche una stabilità emotiva e dei requisiti psicologici predeterminati che verranno valutati in sede di test.