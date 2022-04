Come studiare quando c'è rumore

Se stai cercando il migliore metodo per studiare quando c’è rumore ti diciamo come fare. Chi più, chi meno, quasi tutti abbiamo a che fare con l‘inquinamento acustico. Data, ahinoi, l’impossibilità di liberarcene, possiamo insegnare al nostro cervello a studiare anche in sua presenza. Oppure, possiamo fare affidamento su alcuni validi alleati quali cuffie antirumore o rumore bianco. Come fare per non sentire i rumori e cosa ascoltare per studiare? Andiamo con ordine.

Studiare quando c’è rumore: come fare

Se abitiamo in una zona rumorosa o ci sono dei lavori in corso, se i nostri vicini ascoltano musica a tutto volume o abbiamo fratelli/sorelle più piccoli che amano giocare rumorosamente, possiamo avere grandi difficoltà a studiare. Ancora di più se siamo in piena sessione di esami o c’è una importante interrogazione in vista. Il nostro cervello si distrae molto facilmente, soprattutto se dobbiamo studiare argomenti pesanti o poco appassionanti. Se ci mettiamo anche il rumore, lo sforzo diventa maggiore. Come si fa a concentrarsi per studiare? Fortunatamente è possibile mettere in pratica una serie di accorgimenti. Ad esempio:

Cambiare il metodo di studio. Il cervello presterà automaticamente più attenzione trattandosi di una pratica non appartenente alla propria routine.

Leggere ad alta voce : ti spingerà a concentrarti su ciò che stai ripetendo costringendo il tuo cervello a focalizzarsi sulla tua voce.

: ti spingerà a concentrarti su ciò che stai ripetendo costringendo il tuo cervello a focalizzarsi sulla tua voce. Sottolineare, scrivere o disegnare: accompagnando lo studio dalla sottolineatura del testo, dal prendere appunti e dal disegnare schemi, ridurrai le distrazioni dai suoni fastidiosi.

Ma non finisce qui: puoi anche fare affidamento su:

Rumore bianco per studiare

Si tratta di un suono di sottofondo che si caratterizza per essere costante e uniforme, oltre al fatto che tutte le sue frequenze sono alla stessa potenza. Un esempio su tutti? Il rumore di un condizionatore. Ascoltando costantemente il rumore bianco arriverà il momento in cui non farai più caso agli stimoli sonori perché, essendo invariabile, il rumore bianco non interesserà più la tua mente che, di conseguenza, non si distrarrà più.

Cuffie antirumore per studiare

Si tratta di cuffie dotate di un buon livello di isolamento acustico che, spesso, danno la possibilità di sfruttare la funzione noise cancelling (ovvero la cancellazione del rumore). Consentono, quindi, di migliorare la concentrazione.

Suoni per lo studio

Ancora, puoi riprodurre una rilassante musica di sottofondo. Le playlist intitolate “musica da studio” sono tantissime, si tratta di melodie che, così come gli altri metodi, favoriscono la concentrazione perché musiche tanto calme da essere quasi monotone.

Tappi per le orecchie

Sono pratici, economici e fanno il loro dovere: i tappi per le orecchie sono una manna dal cielo per leggere e apprendere indisturbati. Sono realizzati in silicone e si adattano perfettamente al condotto uditivo permettendo di isolarsi per studiare.

