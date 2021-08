TEST MEDICINA 2021: COSA PORTARE

Test ingresso Medicina 2021: la paura vi assale ma dovete comunque affrontarlo per iscrivervi alla facoltà dei tuoi sogni? State ripassando e vi state allenando per il 3 settembre, ma ricordate di leggere attentamente il regolamento del Miur. Tra le tante cose da tenere a mente non dovete assolutamente dimenticare cosa portare per poter compilare senza problemi la scheda anagrafica, essere ammessi a sostenere la prova di ammissione e avere il codice che poi vi consentirà di accedere al sito del Miur e controllare risultati e graduatorie. Tutto chiaro? Continuate a leggere per saperne di più…

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: LE COSE DA AVERE A PORTATA DI MANO

Il giorno prima della prova, mentre preparate la borsa o lo zaino per il giorno dopo, ricordate che non devono assolutamente mancare:

Carta di identità: un valido documento di riconoscimento è la prima cosa che vi chiederanno non appena arriverete alla sede dove si svolgerà la prova. Ciò serve ad identificarvi e ad evitare truffe (qualcuno potrebbe presentarsi al vostro posto).

Ricevute di pagamento e di iscrizione: se non avete perfezionato l'iscrizione al test pagando il contributo di partecipazione non potrete sostenere la prova! Per cui, il giorno del test ricordate di portare con voi la ricevuta dell'avvenuta iscrizione sul sito Universitaly e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Orologio: visto che non si può portare il cellulare e in alcune aule spesso non c'è un orologio, sarebbe utile portare con sé un orologio, così da controllare di tanto in tanto quanto tempo rimane a disposizione.

Acqua e cibo: sono solo 100 minuti, ma non si sa mai! Meglio portare una bottiglietta d'acqua e qualcosa da stuzzicare, così da evitare di stare male per la troppa ansia!

Penna a sfera nera: altra cosa importantissima… La penna vi verrà fornita dalla commissione, tuttavia non si sa mai, meglio portarne un paio!

Mascherina e igienizzante mani: come lo scorso anno bisogna avere qualche accortezza in più visto che ancora è in corso la pandemia di Covid-19… Dunque, portate un paio di mascherine e ricordate sempre di igienizzare le mani ogni volta che serve.

: come lo scorso anno bisogna avere qualche accortezza in più visto che ancora è in corso la pandemia di Covid-19… Dunque, portate un paio di mascherine e ricordate sempre di igienizzare le mani ogni volta che serve. Green pass: per entrare negli atenei è obbligatorio avere la certificazione verde; in caso contrario è impossibile effettuare la prova.

TEST MEDICINA 2021: COSA NON PORTARE?

Il Ministero precisa inoltre che ci sono alcune cose da non portare assolutamente: “È’ fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova”. Dunque non dovrete portare telefonini, auricolari, calcolatrici, tavole periodiche, e soprattutto non dovrete comunicare con il vicino di banco, altrimenti la prova vi sarà annullata.

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: TUTTE LE INFO

