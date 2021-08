Test Medicina 2021: date e sedi del test d’ammissione

La data del Test ingresso di Medicina e Odontoiatria 2021 per le università pubbliche è stata rivelata già da mesi: la prova quindi si svolgerà il 3 settembre, esattamente come lo scorso anno. Come sapete, anche nelle università private è previsto un test d’ingresso, che però si svolgerà in date diverse a seconda dell’ateneo. Nel caso in cui voleste ampliare le vostre possibilità di iscrivervi alla Facoltà di Medicina, ecco tutte le date delle università italiane di cui al momento disponiamo. Scorrete sotto l’immagine per saperne di più…

Test Medicina e Odontoiatria 2021: la data e l’elenco delle università pubbliche

Come abbiamo anticipato, nelle università pubbliche il Test di Medicina e Odontoiatria si svolgerà in tutta Italia in un’unica data nazionale. Trovate qui le date:

Data Test Medicina e Odontoiatria 2021 : 3 settembre

: 3 settembre Data Test Medicina in lingua inglese 2021: 9 settembre

Qui invece l’elenco delle sedi presso cui potrete tentare il Test di Medicina:

Università di Bari

Università di Bologna

Università di Brescia

Università di Cagliari

Università di Catania

Università di Catanzaro

Università di Chieti

Università di Ferrara

Università di Firenze

Università di Foggia

Università di Genova

Università dell’Insubria

Università dell’Aquila

Università Politecnica delle Marche

Università di Messina

Università di Milano

Università di Milano Bicocca

Università di Modena e Reggio Emilia

Università del Molise

Università di Napoli Federico II

Università seconda università degli studi di Napoli

Università di Padova

Università di Parma

Università di Palermo

Università di Pavia

Università di Perugia

Università del Piemonte Orientale

Università di Pisa

Università di Roma Tor Vergata

Università Sapienza di Roma

Università di Salerno

Università di Sassari

Università di Siena

Università di Torino

Università di Trieste

Università di Udine

Università di Verona

Test Medicina 2021: le date previste dalle università private

Per quanto riguarda invece le università private, il Test di Medicina si svolge in date differenti. In alcuni casi le selezioni sono cominciate nei mesi scorsi e i test vengono somministrati in più date, mentre in altri casi i test sono stati rinviati e si svolgeranno. Ecco le date di tutte le università: