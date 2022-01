Era l’11 gennaio 2022 quando con grande entusiasmo da parte di chi lo sognava da tempo, è stato pubblicato il bando di Concorso dell’Accademia Esercito 2022. Quest’anno i posti sono stati fissati a 146: il concorso da accesso all’Accademia militare di Modena e permette di diventare Ufficiali dell’Esercito Italiano. La scadenza del bando è il 15 febbraio 2022.

I requisiti per partecipare sono pochi: devi aver compiuto 17 anni (e non averne più di 22), avere la cittadinanza italiana, oltre che essere in possesso o essere in procinto di prendere un diploma quinquennale. Tra febbraio e marzo i candidati ritenuti idonei dovranno sostenere la Prova scritta di Preselezione, a seguito della quale si terrà una Prova scritta di Selezione Culturale e una Prova di conoscenza della Lingua Inglese; ad aprile sarà il turno delle Prove di efficienza fisica, Accertamenti psicofisici ed Accertamenti attitudinali e tra giugno e luglio della Prova orale Matematica e della Prova Scritta di selezione culturale in Biologia, Chimica e Fisica (solo per il Corpo Sanitario); infine ad agosto si terranno i tirocini.

Sei pronto per questa grande avventura?



Concorso Accademia Esercito 2022: come funziona la prova di preselezione?

La prova di preselezione è fondamentale perché se non superi il primo step dovrai ritentare il concorso. Si tratta di 120 quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera, così divisi:

10 domande di informatica

40 di algebra, geometria e trigonometria

20 di grammatica, morfologia e sintassi italiana

20 di logica

30 tra storia e geografia

Esistono molti testi su cui prepararsi ma il consiglio è quello di informarsi sulla Banca Dati pubblicata l’11 Gennaio 2022, da cui saranno estratti i quesiti sui quali verterà la prima prova. Se non sei certo di conoscere la risposta, lascia la domanda in bianco: ti verranno dati 0,25 punti per ogni risposta esatta, 0 per la risposta non data e -0.05 per tutte quelle sbagliate. Alla fine verranno stilate tre graduatorie:

una per i posti per le Armi e Corpi dell’Esercito (i primi 1.210 concorrenti)

una per i posti per il Corpo di Commissariato (i primi 100 concorrenti)

una per i posti per il Corpo Sanitario (i primi 150 concorrenti)

L’esame non è semplice ma nemmeno impossibile: è importante prepararsi consapevolmente, studiando la Banca Dati e approntando una strategia d’azione. In questo periodo non trascurare l’allenamento: se tutto andrà per il verso giusto, dovrai presto sostenere una prova fisica e sarebbe un peccato dopo aver studiato così tanto essere scartati per aver dimenticato l’attività fisica quotidiana! In bocca al lupo a tutti i candidati: le porte del vostro futuro si stanno aprendo!