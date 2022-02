L’esame della patente è uno dei momenti più importanti della tua vita: traccia un nuovo percorso di indipendenza dai genitori e ti permette di essere più libero negli spostamenti. Non a caso l’esame della patente b può essere sostenuto solo a partire dal 18esimo anno di età. Dovrai prepararti a sostenere un esame teorico e uno pratico, ma superati questi scalini avrai il certificato di guida per sempre (salvo sanzioni che potresti prendere nell’arco della tua vita) e dovrai sostenere solo l’esame della vista ogni 10 anni per il rinnovo.

Molti ragazzi riscontrano problemi nel sostenere l’esame di teoria, ecco perché in questo articolo ti proponiamo una serie di app per esercitarti e arrivare pronto alla tua grande prova.

Patente 2022: quali app utilizzare?

L’esame teorico della patente, diciamolo, è appena cambiato: nel 2022 si passerà da 40 quesiti a 30, con meno tempo per rispondere alle domande: 20 minuti invece dei 30 previsti fino ad ora. Sono consentiti fino ad un massimo di 3 errori, dopo il quarto si viene bocciati (prima invece anche il quarto errore si era ammessi alla prova pratica). Per i ragazzi con DSA certificata il tempo è maggiore ma sostanzialmente la prova non cambia. Le domande sono le stesse e bisogna prepararsi bene se si vuole sperare di passare.

Ecco, quindi, un elenco di app per allenarsi all’esame della patente 2022: