Oggi, 22 aprile 2021, si celebra la Giornata della terra. Ricca di eventi ed iniziative, rappresenta un importantissimo evento volto a sensibilizzarci nei confronti della tutela del Pianeta che abitiamo. Giunta alla sua 51esima edizione, la Giornata Mondiale della Terra si propone come scopo quello di prevenire i prossimi disastri del cambiamento climatico e della distruzione ambientale. Il tema del 2021 è “Restore Our Earth” (risaniamo il nostro pianeta).

Giornata Mondiale della terra

La Giornata, l’unico momento nel quale i cittadini di tutto il mondo si uniscono per un interesse comune, ovvero quello di salvaguardare la nostra “casa”, è stata istituita nel 1970 a seguito di un gravissimo disastro ambientale, quello che riguardò la fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara in California. Quell’anno, i cittadini americani che parteciparono alla prima Giornata furono talmente tanti che l’ONU decise di ufficializzare la giornata con la propria partecipazione e il proprio impegno all’iniziativa.

Giornata della terra 2021, le iniziative

In occasione del Earth Day 2021, gli organizzatori hanno annunciato una tre giorni sul clima, che avrà luogo dal 20 al 22 aprile. La Ray parteciperà all’evento attraverso la 2a edizione di #OnePeopleOnePlanet, la Maratona Multimediale visibile su Ray Play e prodotta Earth Day Italia. Iniziativa messa a disposizione di tutte le scuole, da quelle dell’infanzia fino a quelle di secondo grado.

Come ha fatto sapere il Ministero dell’Istruzione tramite la nota avente ad oggetto “Celebrazioni 51° Earth Day e Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet” la Giornata Mondiale della Terra sarà celebrata con la 5° edizione del Festival Educazione alla Sostenibilità, appuntamento oramai consolidato per gli alunni dell’intero ciclo scolastico che si svolgerà in modalità multimediale sempre sulla piattaforma Rai Play.

Tutte le scuole potranno partecipare al Festival collegandosi al sito www.raiplay.it per seguire i contenuti della Maratona (tutorial, testimonianze, approfondimenti scientifici, storie di ragazzi, intrattenimento e musica). Oppure partecipando al contest #IoCiTengo segnalando, tramite la propria scuola, i progetti ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 al link https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-allaSostenibilita/IoCiTengo2

Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, il programma

Il Festival dell’ Educazione alla Sostenibilità nasce nel 2017: il suo obiettivo è quello di aumentare la conoscenza e l’impatto positivo dell’Agenda 2030 nelle nostre vite. Il programma della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet – ben 12 ore di contenuti live -pensato per questa quinta edizione è il seguente.

L ‘inizio della maratona è previsto per le 7.30 per le scuole dell’infanzia e le primarie

è previsto per le 7.30 per le scuole dell’infanzia e le primarie Dalle 8.00 alle 9.15 “I bambini salveranno il mondo” storie di scuole e bambini, fiabe, magie e canzoni per la Terra, educazione ambientale per i più piccoli. In collegamento Silvia Artuso e scienziati che racconteranno di animali e piante, i cartoni animati della Big Band.

Per le scuole secondarie di primo grado, secondo grado e oltre, dalle 9.00 alle 11.00 Presentazione delle Olimpiadi della Sostenibilità, le buone notizie dei ragazzi del TG-Teens, Progetto “Un albero per il futuro”, Mondo Futuro, Laboratorio di filosofia: Coscienza Ecologia, collegamento con diverse scuole italiane, app e progetti che amano l’ambiente.

11.00 – 12.00 Introduzione della COP Giovani

12.00 – 12.40 Economia civile e Terza economia

12.40 – 13.10 Cucina sostenibile

13.10 – 13.40 Musica per la terra

13.45 – 14.15 Quiz per la Terra

14.15 – 15.10 Migrazione ed accoglienza, storie dal mondo raccontate dai ragazzi del United World Project

15.20 – 16.00 Territori e foreste, un viaggio in Africa nel bacino del Congo, scenario mondiale della disponibilità idrica

16.00 – 17.00 Futura: l’innovazione per lo sviluppo sostenibile è la grande sfida che abbiamo davanti

17.00 – 18.00 Scienziati e pazzi

18.20 – 19.10 Sport: Lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi, riscatto.

19.00 – 20.00 Patto Educativo Globale: incentrato sulla metafora dei “ponti” e dedicato al rapporto intergenerazionale.

20.00 – 20.30 Chiusura

Questi gli hashtag da utilizzare in occasione della Giornata Mondiale nel corso del 22 aprile: #EarthDay2021, #OnePeopleOnePlanet, #OPOP21, #IoCiTengo.

