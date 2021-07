Libri per ragazzi delle medie: i migliori da leggere in estate

L’esercizio della lettura è molto utile, sia per grandi che per piccoli e l’estate è la stagione che si presta meglio. Oggi vogliamo darvi qualche consiglio su quali sono i libri da leggere per i ragazzi che frequentano le medie. Dopo un intero anno di scuola, i ragazzi tremano all’idea di riprendere in mano un libro, ma non deve essere così; la lettura deve essere intesa come momento di svago, come momento tutto nostro in cui ci immergiamo completamente in storie inventate, di fantascienza o tratte dalla storia. Non importa di che genere si tratti, l’importante è leggere.

Leggi anche: Libri da leggere assolutamente nel 2019

Libri estate 2021: i 5 titoli per ragazzi delle medie

Ed eccoci arrivati al momento più importante della nostra chiacchierata quotidiana di oggi. Abbiamo introdotto l’importanza della lettura, da prendere come momento di svago e di relax, e ora è il momento di scoprire quali sono i 5 titoli consigliati per ragazzi delle medie che vogliono dedicarsi all’esercizio della lettura, che non è un esercizio in sé e per sé, ma è un modo per passare il tempo in modo sano. Ecco i titoli:

Harry Potter: non potevamo non iniziare con la saga del maghetto che nel corso dei libri è riuscito a farsi adorare dal pubblico di lettori che lo hanno conosciuto e che lo hanno seguito per tutta la sua storia;

Wonder di R.J.Palacio: August è un ragazzo il cui viso è deturpato da una malattia terribile, la sindrome di Trecher-Collins. Nell’episodio che inaugura la serie, August, dopo aver trascorso la prima parte della sua vita in casa con i suoi familiari, si avvicina al mondo esterno con il debutto nella scuola; è un libro carico di messaggi di coraggio;

Uno di noi sta mentendo di Karen Mac M.Manus: Cinque studenti sono costretti a trascorrere un’interminabile ora di punizione nella stessa aula. Pur conoscendosi da anni, non possono certo definirsi amici. Qualcosa li unisce, però nessuno di loro è davvero, e fino in fondo, come appare;

La vita inizia quando trovi il libro giusto, A. Berg – M. Kalus: Frankie ha sempre cercato risposte nei libri e decide di utilizzarli per trovare la sua anima gemella. Decide infatti di abbandonarli sulle panchine insieme alla sua e-mail;

Il meraviglioso mago di Oz di L.Frank Baum: Il libro racconta le avventure della bambina Dorothy nel magico Paese di Oz, dopo che lei e il suo cane Totò sono stati spazzati via da un tornado che colpì il Kansas dove, orfana dei genitori, abitava assieme agli zii.

Libri estate 2021: dove acquistare libri per ragazzi delle medie

Tra i titoli che vi abbiamo elencato troverete, sena dubbio, almeno uno che stuzzichi la vostra fantasia. Ritagliate del tempo per la lettura di un buon libro, prendetevi del tempo per uscire dalle vostre vite ed entrare in quelle dei personaggi del libro che avete scelto. Non avrete difficoltà a trovarli, li potete acquistare nelle librerie delle vostre città oppure, comodamente da casa, su internet. La classifica dei libri più venduti su Amazon, con una pratica divisione per generi, è un ottimo punto di partenza!

Non perderti: Libri da leggere nella vita: saggi e romanzi